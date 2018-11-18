殺害華郵記者 CIA直指沙國王儲下令

2018-11-18

川普稱尚未聽取簡報 重申王儲無涉命案

〔編譯魏國金／綜合報導〕華盛頓郵報十六日披露，美國中央情報局（CIA）斷定華郵專欄記者哈紹吉之死是由沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德所下令。中情局的推斷是穆罕默德與該暗殺行動間迄今最有力的連結，但沙國隨即反駁報導有誤。美國總統川普十七日表示，CIA尚未向他簡報，他會和國務卿龐皮歐與CIA會商後再回應。但川普重申，之前他已被告知穆罕默德與哈紹吉案無關。川普曾表明，他希望穆罕默德掌權以協助牽制伊朗，也不希望該爭議妨礙沙國石油生產。

據截聽通訊與王儲實質掌權推斷

中情局是根據兩通截聽的通訊，加上研判王儲實質掌權、殺人不可能未經他同意，做出上述結論。華郵還指出，中情局掌握的情報還包括土國提供的錄音檔備份，該錄音檔來自土國在沙國領事館裝設的竊聽器，錄音顯示，哈紹吉死於沙國總領事辦公室，可以聽到總領事奧泰比對必須處理掉哈紹吉的遺體及滅證表達不滿。

王儲胞弟曾致電記者 促赴土國領結婚文件

沙國十五人小組十月初搭乘沙國政府客機飛抵伊斯坦堡，在沙國領事館內殺害時常批判穆罕默德的哈紹吉。華郵報導，中情局掌握的線索包括沙國駐美大使、王儲胞弟哈立德致電哈紹吉，告訴他應赴伊斯坦堡的沙國領事館，領取結婚相關文件，他並保證其人身安全。而根據截獲的訊息顯示，哈立德是受王儲胞兄指示，才致電哈紹吉。

中情局也檢視一通行凶後從領事館打出的電話，電話中，十五人小組成員、時常伴隨王儲出訪的安全官穆特瑞伯通知時任王儲首席顧問的卡塔尼，「告訴你的老闆，任務完成。」在哈紹吉生前，美國也接獲他恐遇害的情報，但直到他失蹤，情報當局才探查截獲的情資，發現沙國王室企圖誘使哈紹吉返回利雅德。

中情局分析，實質統治沙國的穆罕默德不可能被蒙在鼓裡或置身事外。穆罕默德性格暴躁，難以捉摸，「似乎不了解有些事不能做」。中情局也認為，他已牢牢掌權，即使哈紹吉醜聞纏身，也不會損及王儲地位，消息來源透露，「普遍認定他應可全身而退」，他被認為「理當」是未來沙王。

哈立德十六日否認華郵的報導，紐約時報指出，哈立德的回應異常快速。他推文說，他與哈紹吉去年十月二十六日的簡訊互動是兩人最後一次的聯繫，他寫道：「我未曾與他通話，當然也未曾依任何理由，建議他前往土耳其。」沙國駐美大使館強調，中情局「據稱的推斷是錯誤的」。川普迄今不願譴責與女婿庫希納交好的穆罕默德，即使其涉案證據展示給他，仍對穆罕默德下令行凶存疑。

中情局的推斷直接牴觸沙國檢方前一天公布的調查結論。沙國檢方指稱王儲完全與該案無關，並宣布起訴十一名參與者，其中五人求處死刑。本週，美國財政部也宣布制裁十七名涉案者，包括卡塔尼、穆特瑞伯及奧泰比。