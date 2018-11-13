不婚動漫迷 娶虛擬歌手

2018-11-13

〔編譯魏國金／法新社東京十二日電〕三十五歲的學校行政人員近藤顯彥，本月花了兩百萬日圓（約五十五萬台幣），在東京舉辦正式婚禮，迎娶十六歲的虛擬歌姬初音未來（Hatsune Miku）。他不是特例，推出初音全像投影裝置的Gatebox，迄今已發出逾三七○○張跨次元「結婚證書」。

近藤的母親拒絕出席獨子的婚禮；事實上，他的親戚無人到場觀禮。新娘初音以填充娃娃的形式「現身」禮堂，在約四十名來賓的見證下，與近藤完婚。新婚一週的近藤說：「我永遠愛初音，絕不欺騙她，我整天都想著她。」

今年三月起，近藤便與飄懸在一座造價兩千八百美元（約八萬七千餘台幣）桌上膠囊型裝置裡的初音，展開同居生活。如今，他認為自己是普通的已婚男子—他的全像投影嬌妻每天早上叫醒他，送他出門上班。每天晚上，他以手機通知妻子他下班了，她便將家裡的燈打開。之後，她也會叮嚀就寢時間到了。

他安睡在出席婚禮的初音娃娃旁，娃娃的左腕戴著一枚婚戒，是他帶娃娃到珠寶店買的。雖然他的婚姻沒有法律意義，但他不在乎。他說，一定有人不敢公開表示也想要這樣的婚禮，「我想給他們支持動力」。

近藤少年時是動漫迷。他憶述，「女孩會說：『滾開，怪宅男！』」長大後，他曾在工作場所遭女性霸凌，導致精神崩潰，進而決定終身不婚。不過，他愛初音已逾十年，「初音是我深愛，也是拯救我的女人。」他樂於與「3D女性」為友，但沒興趣與她們發展愛情。他說，平面人物不會欺騙、老化或死亡，「我不會在真實的女性身上尋找這些特質，這是不可能的。」

近藤希望人們能接納他就是一名無法設想與有血有肉的女性約會的「性少數」，「如同努力勸男同志與女性約會，或女同志與男性交往一樣，是不對的。社會多元性被長久呼籲，一男一女結婚生子的幸福『樣板』，不必然保證你快樂，我認為我們務必考慮各式的愛與各類的幸福」。