防彈少年 T恤被「爆」反日

2018-11-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南韓偶像團體「防彈少年團」（BTS）成員朴智旻（Jimin），去年公開發布一張穿著印有原子彈爆炸蕈狀雲圖案Ｔ恤的照片，當時並未引起太多注意；未料，該團日前卻因此被指有「反日」意識，接連遭到日本朝日電視台、富士電視台、NHK電視台撤銷通告或暫緩演出。與此同時，BTS隊長金南俊（RM）一張二○一五年戴著印有前納粹黨衛隊（SS）圖樣帽子的照片，十一日也遭美國猶太人權團體指控為「污衊歷史記憶」。相關事件已引起國際關注。

美國猶太人權團體「西蒙魏森索中心」十一日發聲明表示，BTS防彈少年團「嘲諷歷史的行為，不只有穿Ｔ恤挖苦日本長崎原子彈爆炸事件的受害者」，他們還配戴印有前納粹黨衛隊（SS）標誌的帽子，以及在演唱會上使用類似該標誌的旗幟，「沒有什麼好說的，這個曾受邀在聯合國演講的團體，應該向日本人和納粹主義受害者公開道歉」，相關「污衊歷史記憶」的行為，恐導致南韓及全球年輕世代誤以為這些東西很酷，反而淡化了歷史教訓。

在日本，「原爆Ｔ恤風波」仍未見平息，許多長崎和廣島的居民對此感到憤慨，還有網友推文表示「原子彈並不是美國、日本、南韓特有的問題。這與所有人類都有關係，而你不該把它放在Ｔ恤上開玩笑」。也有民眾認為，應該藉此事件反思歷史的重要性，不要過度政治化、情緒化。

美國有線電視新聞網（CNN）等國際媒體，近日因此重新關注日本殖民統治與韓日關係。南韓東亞日報十二日則指出，日本電視台取消BTS演出，恐與南韓大法院上月底判決日本戰犯企業應賠償強徵受害者有關，「日本採取了文化報復這種幼稚的方式來發洩政治不滿」。

上月三十日，南韓大法院做出終審判決，針對第二次世界大戰期間，四名韓籍勞工十三年前對新日本製鐵公司（新日鐵住金的前身）發起的索賠案，裁定新日鐵住金應向二○一四年去世的呂某等四名受害勞工，每人賠償一億韓元（約兩百九十三萬台幣）。