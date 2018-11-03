勞動力短缺 日本放寬外勞政策

2018-11-03

〔編譯張沛元／綜合報導〕為因應人口老化與勞動力縮減，日本內閣二日通過修改出入國管理法草案，以擴大接納外籍勞工，意謂日本的外籍勞工政策將從過去以藍領為主，擴大為廣納醫護人員等高階專才；修法後將創設全新的居留身分，允許具備高階技能的五種產業類別外籍勞工，得以在日居留超過五年與攜家帶眷旅日。新法預計二○一九年四月一日起實施。

人口減少 產業又缺工

日本內閣官房長官菅義偉二日在記者會上表示，隨著日本人口減少與產業飽受缺工之苦，設立新的居留身分以接納外籍勞工至為重要。根據厚生省二○一七年十月的調查，在日本工作的外國人約有一百二十七萬人，約占日本勞動力的二％，為史上新高。

新修改的日本出入國管理法，對具備特定技能的外籍勞工增設新的工作簽證類別，並細分為一號與二號兩種居留身分，一號是指具備特定技能、有日常會話日語程度的外籍勞工，最多可在日居留五年；二號是擁有更高階技能的外籍勞工，可在日居留超過五年，且允許配偶與子女隨行旅日。具三年以上經驗的技能實習生，可被視為具有特定技能與日語能力，得不經考試變更居留身分為一號。

日本政府希望此一修正案能在目前的國會特別會期中過關，以便新的外籍人士居留資格能從明年四月一日起施行，但新法中並未言明哪些產業適用新的外籍勞工居留身分，而是要等到國會通過修正案後，才由法務省以部長命令的方式宣布，遭反對黨批評根本是充斥瑕疵且倉促成軍的移民政策。但消息人士透露，建築、造船、汽車修護、航空與旅館等五種產業的外籍勞工，適用二號居留身分；建築清潔、農業、漁業、食品飲料製造與餐廳等八種產業，以及原本就有工作簽證的看護業則不適用。

預計增50萬藍領勞工

法務大臣山下貴司一日曾表示，以新居留身分入境日本的外籍勞工人數沒有上限，一切依各產業人力短缺情況而定，也可能因人力充足而暫停核發這類簽證；法務省也會在國會休會前，提交根據新簽證計畫獲准入境的外籍勞工可能人數。根據日本媒體預測，假以時日，應會新增五十萬藍領勞工。此外，日本政府也決定將法務省入國管理局提升為「出入國在留管理廳」，強化管理外籍人士入出境與在日本居留。