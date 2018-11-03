勞動力短缺 日本放寬外勞政策

2018-11-03

〔編譯張沛元／綜合報導〕為因應人口老化與勞動力縮減，日本內閣二日通過修改出入國管理法草案，以擴大接納外籍勞工，意謂日本的外籍勞工政策將從過去以藍領為主，擴大為廣納醫護人員等高階專才；修法後將創設全新的居留身分，允許具備高階技能的五種產業類別外籍勞工，得以在日居留超過五年與攜家帶眷旅日。新法預計二○一九年四月一日起實施。

人口減少 產業又缺工

日本內閣官房長官菅義偉二日在記者會上表示，隨著日本人口減少與產業飽受缺工之苦，設立新的居留身分以接納外籍勞工至為重要。根據厚生省二○一七年十月的調查，在日本工作的外國人約有一百二十七萬人，約占日本勞動力的二％，為史上新高。

新修改的日本出入國管理法，對具備特定技能的外籍勞工增設新的工作簽證類別，並細分為一號與二號兩種居留身分，一號是指具備特定技能、有日常會話日語程度的外籍勞工，最多可在日居留五年；二號是擁有更高階技能的外籍勞工，可在日居留超過五年，且允許配偶與子女隨行旅日。具三年以上經驗的技能實習生，可被視為具有特定技能與日語能力，得不經考試變更居留身分為一號。

日本政府希望此一修正案能在目前的國會特別會期中過關，以便新的外籍人士居留資格能從明年四月一日起施行，但新法中並未言明哪些產業適用新的外籍勞工居留身分，而是要等到國會通過修正案後，才由法務省以部長命令的方式宣布，遭反對黨批評根本是充斥瑕疵且倉促成軍的移民政策。但消息人士透露，建築、造船、汽車修護、航空與旅館等五種產業的外籍勞工，適用二號居留身分；建築清潔、農業、漁業、食品飲料製造與餐廳等八種產業，以及原本就有工作簽證的看護業則不適用。

預計增50萬藍領勞工

法務大臣山下貴司一日曾表示，以新居留身分入境日本的外籍勞工人數沒有上限，一切依各產業人力短缺情況而定，也可能因人力充足而暫停核發這類簽證；法務省也會在國會休會前，提交根據新簽證計畫獲准入境的外籍勞工可能人數。根據日本媒體預測，假以時日，應會新增五十萬藍領勞工。此外，日本政府也決定將法務省入國管理局提升為「出入國在留管理廳」，強化管理外籍人士入出境與在日本居留。

  • 日本安倍內閣二日在內閣會議中通過修改出入國管理法，擴大接納外籍勞工旅日工作。圖為兩名在日本保全公司打工的外籍人士一日晚間在東京鬧區六本木站崗。（路透）

    日本安倍內閣二日在內閣會議中通過修改出入國管理法，擴大接納外籍勞工旅日工作。圖為兩名在日本保全公司打工的外籍人士一日晚間在東京鬧區六本木站崗。（路透）