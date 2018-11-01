香港人民公社歇業 禁書獨立出版末路

2018-11-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國衛報十月三十一日報導，主打禁書的香港獨立書店「人民公社」已歇業，引發維權人士與出版業者嚴重關切。人民公社以香港禁書的最後來源馳名，據信是在港府施壓後關門。衛報形容此事寫下香港獨立出版史的最後一章，為北京進一步箝制香港的最新事例。

人民公社位於灣仔區銅鑼灣的時代廣場對面。衛報訪問多名地方知情人士，他們相信，書店老闆鄧子強（Paul Tang）選擇歇業，是因為來自港府的壓力。一名匿名常客表示：「香港曾是中國讀者前來尋找真相之地，但如今你就連提到禁忌議題都會感到害怕。」

香港販賣中國禁書的出版商及書店曾蓬勃發 展，吸引來自全中國的買家。鄧子強指出，當時出版社一家接著一家開張，人民公社還曾一天賣出好幾百本書。人民公社入口以毛澤東肖像吸引中國顧客，最暢銷的書籍包括政治、宗教及性等禁忌議題，從毛澤東私生活、文革歷史乃至六四天安門事件不等。

在二○一五年銅鑼灣書店事件後，香港禁書市場嚴重萎縮，人人噤若寒蟬，從作者、出版社、印刷廠到書店都陷入沉寂，中國觀光客也不敢買，甚至網購也可能被查。

對於人民公社歇業，二○一四年「雨傘革命」領袖黃之鋒痛批，此乃香港缺乏自由的明確證據。非政府組織「香港觀察」主席羅傑斯（Benedict Rogers）也批評，香港曾是中國的窗口，為訴說中國真相書籍的聖地，但近年來言論及新聞自由遭到嚴重侵蝕，販賣禁書的書店接連關閉即為顯例。

香港中文大學出版社組稿編輯葉敏磊（Malinda Ye）指出，隨著中國增加施壓，出版業嚴重衰退，禁書也不再出版。本土派政黨「香港眾志」前副秘書長周庭則指出，香港主要連鎖書店和圖書出版商都受到北京政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦）控制。時政評論員鄭經翰擔心「一國兩制」逐漸褪色，香港將成為另一個中國城市。