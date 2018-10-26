美媒:川普私人哀鳳 遭中俄竊聽

2018-10-26

川普愛用私人手機講不聽

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報廿四日引述匿名消息來源報導，中國與俄羅斯間諜經常竊聽美國總統川普使用無安全保護的私人蘋果iPhone手機與老友聊天的通話內容，並利用竊聽所得資訊來影響美國政策。川普廿五日在推特上強調自己只用政府提供的電話，還酸紐時報導錯到「我沒時間指正」；至於中國外交部則無厘頭表示，建議改用中國的華為手機，不然就都不要使用任何現代通訊設備。

多位不滿川普輕忽電子安全的不具名現任與前任官員，均詳細描述川普愛用私人iPhone，並說美國情報界早就透過在外國政府內的線人與所攔截到的外國政府間的通訊得知，中俄會竊聽美國總統的手機通訊；官員們判定，北京當局企圖利用竊聽得知的資訊（如川普的想法、哪些論戰傾向左右川普，以及他比較聽從誰的話），來避免美中貿易戰況持續升高，做法形同結合間諜與遊說。

中方已拼湊出常通話名單

據了解，中方甚至拼湊出一份川普的經常通話名單，盼能利用這些人影響川普；名列該名單者，包括美國著名私人股權投資與投資管理公司黑石集團首席執行長、在北京清華大學設有獎學金的史瓦茲曼（Stephen A. Schwarzman，又稱蘇世民），以及號稱拉斯維加斯之父、在澳門有賭場的博弈界鉅子永利（Steve Wynn）。

官員說，中方已找出史瓦茲曼與永利的友人，以及其他常與川普通電話者，並透過中國商人及其他和北京當局有關人士，對川普友人的朋友放消息，目的是藉由這些人對川普友人放話，最終讓川普透過自己信賴的朋友口中聽到北京觀點。爆料官員說，川普的朋友絕大多數根本不曉得這背後是中國的操作。永利的律師與史瓦茲曼的發言人皆不願評論。

川普推文回嗆無聊的報導

川普廿五日一早發推文回嗆，指控那些所謂的川普專家，在紐時上寫了一篇關於他使用手機的又長又無聊的報導，「不正確到我沒時間指正」。川普強調，他只使用官方電話，以及只有一支很少使用的政府手機。中國外交部發言人華春瑩同日也批評紐時的報導足以角逐奧斯卡最佳劇本獎，還建議若擔心iPhone遭竊聽，可以改用中國製的華為手機。

華春瑩此言明顯在調侃許多西方國家對華為通訊設備的禁令，包括美國在內，許多國家認為華為協助北京當局竊取外國政府與企業機密，川普甚至在今年八月簽署財政年度國防授權法，禁止美國政府機構以及官方合作單位使用中興、華為的技術與產品。

一名前任官員說，由於川普對俄羅斯總統普廷明顯頗具好感，據信同樣竊聽川普私人手機通訊的俄羅斯，沒有像中國這樣的縝密影響行動。白宮官員只能祈禱川普不要在使用私人iPhone時，討論機密資訊。