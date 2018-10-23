日企獎勵員工睡飽 提升生產力

2018-10-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕彭博二十二日報導，日本的過勞企業文化惡名昭彰，上班族普遍累到睡眠不足。然而，日本婚禮策劃公司「Crazy」老闆森山和彥相信，員工睡眠充足對企業有利，因此他付錢鼓勵員工睡到飽。只要一晚睡滿六小時，每週至少有五天達標，就會給予獎勵積分。

位於東京的Crazy最近宣布實施「睡眠報酬制度」，以改善員工生產力、整體健康及生活習慣。每位員工須在手機安裝新創公司「愛維福」（Airweave）開發的睡眠分析應用程式，以追蹤睡眠時的身體活動，測量睡眠深度及時間等數據，但員工可決定是否與公司分享這些資料。

按規定，若員工每晚睡足六小時，每週至少五天達標，即可獲得五百點積分，六天達標則有六百點，七天達標有一千點。若員工整個月都與公司分享睡眠數據，即使未達標，也可獲得一千點。上述積分可在辦公大樓員工餐廳及咖啡店使用，價值達每年六萬四千日幣（約一．八萬台幣）。

森山認為，快樂的員工會有更好的職場表現，必須保護員工權益，否則國家會陷入衰退。除了睡眠獎勵，該公司也推動營養飲食、運動及正向辦公環境，並提供育兒津貼及正常工作日休假機會。其實，這項獎勵制度本是試驗性質，但實施後效果超乎預期，故於十月十日正式採用。在試驗期間，員工的睡眠時間及整體健康獲得改善，生產力與創造力均獲提升。

調查顯示，日本二十歲以上國民中，逾九十二％表示睡眠不足。日本由於勞工短缺，以及為企業犧牲的根深蒂固文化，「過勞死」現象惡名昭彰。美國智庫「蘭德公司」指出，睡眠不足導致日本每年損失一千三百八十億美元（約四．三兆台幣）的產值，占國內生產毛額（GDP）的二．九二％。