南韓外長提議美朝讓步「承認終戰宣言 換拆核設施」

2018-10-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕華盛頓郵報三日報導，南韓外長康京和接受該報專訪時提議，為了打開美國與北韓之間的核子談判僵局，美、朝雙方可做個交換建立互信，即美方同意發表韓戰終戰宣言，換取北韓以可查證的方式拆除其位於平安北道寧邊郡的主要核設施。

康京和表示，北韓已表明，將永久拆卸其「寧邊核設施」，而在平壤的核子計畫中，該設施乃是非常重要的一部分。她說，若北韓拆除該核設施，做為美國採取若干相應措施的回報，諸如發表韓戰終戰宣言，「我認為，將朝（朝鮮半島）無核化邁出一大步」。

康京和舉平壤二○○八年交出數千頁有關其主要的鈽相關設施文件後，北韓金正日政權與美國布希政府之間的談判反而惡化為例，認為現階段一開始就要求平壤交出核子庫存清單，美朝談判恐陷入停頓。她認為，上次取得清單後，在與朝方擬定細部的查證協議時，談判就整個走樣，這次「我們想採取不同做法」。

康京和重申，終戰宣言純粹是一份政治文件，而非具法律拘束力的條約，故認為發表終戰宣言將為二．八五萬名駐韓美軍撤離南韓開啟大門的擔憂係杞人憂天。

康京和四日也在首爾記者會上指稱，龐皮歐此行將討論發表終戰宣言等提議，期待他能與朝方就無核化方案進行具體磋商。南韓總統府青瓦台四日則表示，相較於提出新議題，龐皮歐此次更可能與朝方討論永久拆除位於北韓平安北道鐵山郡東倉里的「西海衛星發射場」飛彈發射台、飛彈發動機試驗場和寧邊核設施。