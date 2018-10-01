潭美襲日84傷 關西機場今晨重開

2018-10-01

〔國際新聞中心／綜合報導〕在肆虐沖繩縣後，日本本州、四國和九州九月三十日也進入強烈颱風潭美的暴風圈，已知在十一個縣造成至少八十四人受傷、一人失蹤，其中以沖繩四十六人最多。暴風中心於當地時間三十日晚間約八時，在大阪府南方的和歌山縣田邊市附近登陸。在強風豪雨下，九月才遭燕子颱風重創的關西國際機場（關空）三十日關閉，約三三○個航班停飛，預定當地時間十月一日清晨六時重新開放。

近畿災情恐不輸燕子颱風

潭美行經的日本西部、東部和北部，鐵公路及地下鐵運輸和供電均受影響，百貨公司提早打烊，宅配與物流業者也暫停收發服務。四國西北部的愛媛縣新居浜市觀測到一小時累積約一百毫米的雨量，在過去曾發生嚴重土石流災害的西條市，廿四小時內也累積達四一八毫米的驚人雨量。

日本氣象廳指出，潭美在沖繩及鹿兒島縣的奄美大島造成災情，由於其行進速度緩慢，必須嚴防強風和大浪。此外，潭美十月一日將貫穿東日本與北日本，從紀伊半島到東日本濱太平洋地區，恐出現創紀錄的強風，近畿地方附近的災情可能不輸燕子。潭美近中心最大風速每秒四十五公尺，最大瞬間風速每秒六十公尺。

「關西機場公司」九月二十八日宣布，將在潭美最接近關空約七小時前全面封閉跑道。跑道在當地時間三十日上午十一時封閉，約三五○人因轉機滯留機場。

沖繩、九州鹿兒島、宮崎、福岡、四國的德島、香川、本州的三重、愛知縣、岡山、滋賀縣等地均傳出災情，鹿兒島縣已知有二十人受傷，是目前受傷人數次多的縣。

日本最大氣象公司「天氣新聞」表示，此次是自燕子九月四日登陸四國東部的德島縣後，第二個登陸日本的強颱，也是日本自有紀錄的一九七七年以來，首次一年內有一個以上強颱登陸。