在美情蒐招募線人 中國公民被捕

2018-09-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國司法部證實，違法在美國為中國政府監視美國工程師及科學家的中國公民紀超群（Ji Chaoqun，譯音），二十五日在芝加哥被捕，他被控違反外國代理人登記法（ＦＡＲＡ），面臨最高十年刑期。紀超群曾向中國情報人員提供八名來自台灣或中國的美國歸化公民資訊，這些人都是現居美國的高科技從業人員，其中七人正在或曾經從事美國國防承包商相關工作，並遭北京當局試圖招募為線人。

2016加入美陸軍預備役

法院文件顯示，中國籍的美國陸軍預備役軍人紀超群現年二十七歲，二○一三年八月持Ｆ１學生簽證自北京首度入美，在伊利諾理工學院攻讀電機工程，一五年取得電機工程碩士學位，一六年透過美軍「緊缺人才徵兵計畫（ＭＡＶＮＩ）」加入陸軍預備役服役。ＭＡＶＮＩ是一項可加快移民成為美國公民的特殊移民計畫，自二○○八年以來已有近一．一萬移民藉此加入美軍，但該計畫已因國安問題停招。

紀超群在中國就學期間曾與三名情報人員接觸，最後成為江蘇省國家安全廳一名情報官員的線人；該名情報官最初利用大學教授身分與紀超群往來，試探他能否提供情報。紀超群赴美攻讀學位後曾返回中國三次，期間與該名情報官碰面，並在畢業前替他在美國購買八名華裔高科技從業人員的背景調查報告，以電子郵件發送給該名情報官。紀超群也曾向一名美國國防承包商的工程師詢問發動機的技術細節，並將相關資訊轉回中國。

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）今年四月前已逮捕該名與紀超群密切往來的中國情報官員。ＦＢＩ認為，紀超群在美國的主要任務是以個人身分，替中國情報機構開發與招募線人。紀超群首次出庭時，便要求法官通知中國領事館他被捕。