涉賄！巴西前總統魯拉 不得選總統

2018-09-02

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○一○年在八成七民眾支持下風光卸任的巴西七十二歲左派前總統魯拉，因收賄罪四月至今身陷囹圄；但他堅稱受到政治迫害，決定再參選總統。尋求平反的希望，在八月卅一日遭巴西選舉法院法官斬斷，依據正是他一○年在位期間針對罪行確定者制定的八年內不得參選總統規定。收賄案尚未定讞，卻無緣成為下月七日總統選舉候選人，提名他的工黨（PT）矢言向最高法院上訴到底。

巴西選舉法院卅一日臨時把魯拉案加入議程，七名法官經數小時辯論後，六人否定魯拉候選資格。唯一贊同的法官則搬出聯合國人權理事會上月十七日致信巴西政府所言，主張魯拉在收賄案定讞前仍有成為總統候選人的政治權利。但巴西政府稱上述結論是「不具法律拘束力」的「建議」。

兩年前被巴西檢方稱為國有「巴西石油」公司貪污計畫「終極指揮官」的魯拉，涉嫌收受二六○○萬美元回扣換得豪華公寓一戶；這幢豪宅讓他收賄罪名去年成立，今年一月上訴失敗刑期增為十二年，四月入獄。

魯拉還有五起官司纏身，目前參選民調支持度近四成，比排名第二的社會自由黨（PSL）籍國會議員波索納羅（Jair Bolsonaro）高出一倍有餘。PT若替魯拉上訴最高法院未果，最遲須在本月十七日另提替代人選參戰；屆時可能代為出征的是PT提名之副總統候選人、巴西最大城聖保羅市前市長哈達德（Fernando Haddad），不過，他扶正後的聲勢並不看好。