北韓假棄核 美不排除恢復軍演

2018-08-30

〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓領導人金正恩與美國總統川普新加坡峰會後，平壤當局在放棄核武上並無太大進展，上週川普臨時取消國務卿龐皮歐第四次訪問平壤之行後，國防部長馬提斯廿八日也暗示將恢復美國與南韓的大型聯合軍事演習，華府對北韓外交正轉趨強硬。

馬提斯表示，「我們之前暫停數項大規模軍演是表達善意」，現在不打算暫停更多在朝鮮半島舉行的軍演。馬提斯不願表明何時恢復軍演，顯然留一點餘地給北韓，「我們將看協商的進展，然後評估接下來怎麼走。」

川普在新加坡峰會後，宣布暫停原訂今年夏天舉行的「乙支自由衛士」聯合演習，下一場美韓大型軍演是預定明年春天舉行的「關鍵決斷」和「鷂鷹」。對此，南韓青瓦台發言人金宜謙廿九日表示，韓美並未討論恢復聯合軍演，「美方沒有提出有關要求」；他還說，今年初韓美暫停聯合軍演的決定只適用今年。

川普取消龐皮歐訪問平壤，據信是因為接到金正恩心腹、北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲一封信，信中指美國沒有真心誠意要簽署和平協定，正式結束韓戰，反而一再要求平壤先放棄核武，還稱目前的棄核會談「再度面臨危急關頭，或許會毀於一旦」，內容被美方認為具「挑釁」意味。

南韓媒體指出，這封信其實出自金正恩，而非金英哲。另外，中央日報認為，信中直接提及簽署和平協定，相當於承認北韓的國家地位，朝鮮半島格局將因此徹底改變，兩韓關係也會轉變成正式的國與國關係，主管停戰機制的聯合國軍司令部地位也會跟著有變化，金正恩或許意在大幅改變半島局面。

這封信讓川普面臨更大壓力要決定是否加強政治、軍事施壓金正恩，還是更多讓步，以解開僵局。不過，龐皮歐堅稱，當情況很清楚的顯示金正恩仍準備好落實他的棄核承諾時，華府仍然願意與北韓打交道。

美國麻省理工學院政治學教授那蘭（Vipin Narang）說，最近這些發展，是首度公開表明川普對棄核談判腳步感到灰心。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）也指出，目前的外交僵局以及緊繃升高，令當初川普在金正恩身上押的賭注，看來越來越岌岌可危。目前情況尚不至於重回兩人去年大玩的邊緣策略，但是，若美國與北韓之間的怨懟變成久傷不癒的裂痕，戰爭陰霾將重新籠罩朝鮮半島。