MeToo女星 被爆染指嫩男

2018-08-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕義大利四十二歲女星艾希亞．阿基多（Asia Argento），曾挺身指控遭好萊塢金牌製作人哈維．溫斯坦性侵害，並多次公開鼓勵受害者發聲，堪稱「我也是（#MeToo）」社會運動的中堅份子，但她近日卻「原告變被告」，被踢爆五年前涉嫌在美國加州性侵當時十七歲的男演員吉米．班奈特（Jimmy Bennett），加州警方已正式展開調查。

阿基多在今年五月的坎城影展上，自爆曾在一九九七年的坎城影展期間，遭溫斯坦強暴，形容坎城宛如溫斯坦的「捕獵場」，疾呼業界不應再容忍這種行為。然而，紐約時報近日收到阿基多和男演員班奈特雙方律師的秘密協商資料，裡頭還附上兩人的不雅照，進而揭穿阿基多在坎城針對女權議題「侃侃而談」之際，仍在如火如荼地處理她多年前「染指」童星班奈特的醜聞。

阿基多與童星出身的班奈特因在二○○四年的電影《心是會騙人的》中飾演母子，多年來一直保持亦師亦友的良好關係，戲外互動也宛如母子。但紐時取得的資料顯示，在一三年五月九日，時年十七歲、依加州法律還未成年的班奈特，應卅七歲的阿基多之邀，前往加州瑪麗安德爾的麗茲卡爾頓飯店房間。在支開家人後，阿基多開始向班奈特灌酒，接著朝他親吻，推他上床後口交及性交得逞，事後還要求合照，隔天把照片上傳網路，寫下「人生最開心的一天。」

然而，班奈特事後感到「極度困惑、屈辱和噁心」。他的律師在信件中提到，阿基多做出「性侵」舉動，讓還是青少年的班奈特感到被背叛，心理健康受到嚴重影響，連帶多年來的工作狀態和收入也受到阻礙。阿基多去年十月在#MeToo運動中，將自己塑造成性侵受害者，更再度撕裂班奈特的心靈創傷，故決定向她提告，針對自己遭逢的精神受損、收入縮水等，求償三五○萬美元（約一．○八億台幣）。

在雙方協議後，阿基多同意支付班奈特卅八萬美元（約一二○○萬台幣），今年四月起的一年半內付清。阿基多的律師在確認協議細節的信件中，稱呼這筆費用為「幫助班奈特先生」，聲稱「希望這種事別再發生在你身上。」阿基多也否認性侵，堅稱那筆錢是要幫助班奈特度過財務難關。加州法律規定涉及性侵未成年人案件的民事協議不得簽訂保密條款，但加州警方廿日表示，將尋求與班奈特或其律師談話，對這起性侵疑雲展開調查。