撤銷安全許可掀波 川普惹怒老功臣

2018-08-18

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普為報復美國情報界認定俄羅斯干預美國總統大選而撤銷中央情報局（ＣＩＡ）前任局長布瑞南存取敏感情報的安全許可的決定，已招致反彈：負責指揮突擊九一一恐怖攻擊主謀賓拉丹的退役海軍上將麥克瑞文（William McRaven）十六日公開表示，川普若也能撤銷他的安全許可，他將深感榮幸。

麥克瑞文在華盛頓郵報言論版十六日刊出的一篇文章中為布瑞南辯護，稱情報界老將布瑞南是他所認識的最好的公僕之一，致力衛國幾乎無人能及，為人無比廉正，其誠實與品格從未遭人質疑；麥克瑞文自認若他的安全許可也被川普撤銷，會是一大榮幸，因為他將能與其他勇於出言反對川普者並列。川普十五日宣布撤銷布瑞南的安全許可時，曾提及還考慮撤銷其他九名前情報界要人的安全許可，但麥克瑞文並不在這九人之列。

指川普行為令美國人蒙羞

麥克瑞文還說，川普的行為令美國人在世界上蒙羞與分裂美國民心，但此等麥卡錫時代的伎倆（指在無充分證據下指控或批評他人以打擊對手）無法遏止批評之聲。麥克瑞文在二○一一到一四年擔任美軍聯合特種作戰司令部指揮的作戰指揮官，曾負責指揮海豹部隊在一一年突襲與擊斃藏匿於巴基斯坦的開打恐怖組織首腦賓拉丹。

在麥克瑞文發難前，六位ＣＩＡ前局長與五位前副局長，以及前國家情報首長克萊伯共十二位前情報高級官員，十六日已聯名發表公開信，抨擊川普此舉思慮欠周且史無前例，只是為了壓制言論自由。