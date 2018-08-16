杜特蒂又轟天主教 重提遭猥褻往事

2018-08-16

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂十四日在馬拉坎南宮舉行的商業論壇中發表演說，再次公開表達對天主教教義的不滿，重提自己遭美國籍神父「猥褻」的往事，並宣稱「我不再是天主教徒」，還開玩笑地鼓勵大家加入其自創教派「杜特蒂堂教會（Iglesia ni Rodrigo）」，引發哄堂大笑。

根據馬拉坎南宮提供的杜特蒂致詞全文紀錄，杜特蒂當場詢問，「在座的有主教或神父嗎？我要踢你們的屁股」，隨後便嚴詞譴責歐盟和天主教會批評他上台後嚴格執行的「血腥掃毒行動」，並再度抨擊「天主教是全菲律賓最偽善的組織」。

杜特蒂分享自己高中時遭神父「猥褻」的往事，聲稱「我們在雅典耀讀書時，所有人都被騷擾」。杜特蒂也批評天主教收取獻儀和「封聖」等作法，質疑教會不斷向群眾收錢，錢卻去向不明。杜特蒂還說，他相信「神只有一個」，但不相信地獄存在，「神只有一個，就是天父。但他又不是父親，他就是神。不要相信地獄，人死了就是一具皮囊而已。地獄之火？靈魂是沒有辦法燒的。」

宣稱不再是天主教徒的杜特蒂還呼籲大家加入「杜特蒂堂教會」。由於菲律賓有一支獨立的基督教派系，名為「基督堂教會（Iglesia ni Cristo）」，杜特蒂顯然是借用該教派的名稱。

菲國民眾八成以上信奉天主教。菲律賓天主教主教團前團長維列加斯（Socrates Villegas）指出，杜特蒂對教義的認知錯誤，但也呼籲信眾為他祈禱，因為杜特蒂可能是「慘痛往事與創傷的受害者」。