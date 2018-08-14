兩韓領袖3次會 9月平壤見

2018-08-14

〔編譯茅毅／綜合報導〕南、北韓十三日在板門店非軍事區北韓一側的「統一閣」舉行高層級會談，根據會後的共同聲明，雙方同意南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩，九月間在北韓首都平壤舉行第三次「文金會」。這將是文在寅首度以總統身分訪問平壤，也是繼二○○○年六月、○七年十月，金正恩之父、已故前領導人金正日與南韓前總統金大中、盧武鉉在平壤會晤以來，第三度在平壤舉行的兩韓峰會。

這項部長級會談係基於朝方提議，這次是今年第四次。雙方首席代表與上次會談相同，南韓為統一部長趙明均，北韓則是祖國和平統一委員會委員長李善權。由於四月二十七日首次「文金會」後發表的「板門店宣言」中，即表明今秋將在平壤舉行南北峰會，故十三日的「趙李會」旨在敲定具體日程。

南韓綜合有線電視台ＪＴＢＣ報導，第三次「文金會」可能會在北韓建政七十週年的九月九日前後；華盛頓郵報報導，此前已傳出文在寅可能在北韓建政七十週年前夕訪問北韓，此舉對朝方而言將是另一個宣傳奇招。但青瓦台發言人金宜謙表示，基於「現實條件」考量，峰會恐難以在上旬舉行。所謂的「現實條件」，即可能指朝方盛大籌備建政七十週年慶祝活動。

料討論終戰宣言、無核化議題

南韓「韓聯社」分析，第三次文金會可能重申首次「文金會」希望今年內發表結束韓戰戰爭狀態的終戰宣言，並討論北韓核設施清單、無核化時間表等美方關切的議題，藉此說服美方同意發表終戰宣言。若第三次「文金會」取得重大進展，將為金正恩與美國總統川普六月十三日「川金會」後陷入僵局的無核化進程注入動力，有助於終戰宣言及無核化。一旦美、韓、朝或這三國與中國就終戰宣言達成共識，可能在九月下旬的聯合國大會期間發表三方或四方宣言。

不過，美國太平洋司令部前指揮官、新任駐韓大使哈里斯十三日強調，現階段討論終戰宣言相關問題為時尚早。美國及其盟邦仍有共同目標，即北韓「最終、徹底且可驗證的無核化（ＦＦＶＤ）」。

南韓智庫「峨山政策研究院」分析師高明賢（譯音）認為，美朝會談停滯不前，九月「文金會」可視為北韓設法打破僵局的策略。但美朝會談若無進展，文在寅將難以改善兩韓關係。因此，兩韓正藉由展現南北關係有所改善，與彼此間的和平已建立，嘗試間接施壓美國，尤其是在國際對北韓的制裁措施上。