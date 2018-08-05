促進印太安全 美援東南亞3億美元

2018-08-05

東南亞區域軍事化 王毅嗆美才是最大推手

〔編譯張沛元／綜合四日外電報導〕為了與中國「一帶一路」計劃互別苗頭，正在新加坡出席安全論壇會議的美國國務卿龐皮歐四日承諾，華府為促進印度︱太平洋地區的安全，將對東南亞國家提供近三億美元（約台幣九十一億七千萬元）的新安全基金；中國國務委員兼外交部長王毅同日則意有所指表示，美國才是東南亞區域軍事化的最大推手。

經濟投資 美另砸1.1億頭期款

龐皮歐是趁在新加坡出席東南亞國協（ＡＳＥＡＮ）十國外長以及其他國家官員的會議之便，透露這筆安全基金的金額。龐皮歐說，美國宣布投入近三億美元的新資金，以加強整個區域的安全合作，這是美國提升印太區域安全此一承諾的一部分；此一新的安全協助，將強化海上安全、發展人道援助與維和能力，以及對抗「跨國威脅」。美國本週稍早曾表示，將對亞洲新興國家的科技、能源與基礎建設計畫投資一億一千三百萬美元，龐皮歐稱此為美國對該區經濟新時代投入頭期款。

龐皮歐指出，川普總統體認到東協具有長期重要性，印太地區未來也將是全球經濟成長的主要引擎，美國尋求與東協建立夥伴關係，而非主導地位。

就在美國川普政府主打「自由開放的印太」戰略之際，中國也正加強拓展影響力，透過「一帶一路」計畫，與東南亞及其他地區國家加強貿易關係。分析家指出，美中貿易戰持續升溫，恐升高其他區域爭議熱點，像是有主權爭議的南海問題之緊張情勢。

以東協戰略夥伴身分與會的中國外長王毅，同日在記者會上說，東南亞地區現有兩大消極動向，一是嚴重衝擊自由貿易的單邊主義與保護主義，其次就是以美國為主的「域外國家」，把大規模戰略性武器頻繁開進東南亞，特別是南海，並在此耀武揚威，對包括中國在內的區域內各國構成安全威脅與壓力，是東南亞地區軍事化的最大推手。隨即王毅話鋒一轉，為中國在南海建構防禦性設施辯護，指稱中方不過是自保自衛。

此外，龐皮歐與王毅三日在東協會外會面，龐皮歐趁機表達美國對中國在南海軍事化行動的擔憂，也論及北韓非核化與追求建設性美中關係的重要性；王毅則在會後表示，雙方曾就當前形勢交換意見，美中在大方向上一致，中國願意在平等與相互尊重的前提下，與美方透過談判來解決彼此關心的問題。