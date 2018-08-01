科雄島國王企鵝數量崩跌 30年減9成

2018-08-01

〔編譯管淑平／綜合報導〕全球規模最大的國王企鵝棲息地：位於印度洋的無人島法屬科雄島（Île aux Cochons），過去三十年來國王企鵝數量減少了將近九成，令科學家大感驚訝，正急著找出當地國王企鵝族群崩潰的原因。

法屬科雄島在非洲大陸南端與南極洲之間，屬於法屬次南極群島「克羅澤群島」，最高海拔約一公尺，向來是國王企鵝的天堂，佔全球總數的將近三分之一。不過，七月三十日在「南極科學」（Antarctic Science）期刊發表的一份研究報告警告，島上企鵝數量自前一次於一九八○年代調查時的兩百萬隻，已銳減八十八％，勉強達到二十萬，其中，交配企鵝數量從五十萬對減到只剩六萬對。

這份報告第一作者、法國希澤生物研究中心生態學家維莫斯克希（Henri Weimerskirch）說，「這情況完全令人料想不到」，一種推測是受一九九七年強烈聖嬰現象影響。當時科雄島周邊海水暖化，使國王企鵝賴以維生的魚群遠離這片海域，克羅澤群島中的波塞申島（Île de la Possession）上國王企鵝的覓食和繁殖成功率降低，數量一度降低，但是現已回穩。研究人員懷疑，聖嬰現象對科雄島的衝擊更大，需要更長時間恢復。維莫斯克希團隊先前研究認為，以目前氣候變遷趨勢，到本世紀中，國王企鵝再也無法在克羅澤群島生存。

不過，鄰近其他島嶼企鵝並未出現類似族群大減現象，如愛德華王子群島的馬里恩島（Marion Island）以及凱爾蓋朗群島（Îles Kerguelen）上企鵝數量都呈現增加，使研究人員相信科雄島族群銳減並非全球性的現象，似乎可以排除氣候變遷是主因。其他可能因素包括族群數量過多，加劇群體內生存競爭，擴大食物欠缺的影響；疾病的可能性則指向禽類霍亂，也不排除是外來物種如老鼠或貓入侵。報告說，當地國王企鵝仍在持續減少中，「這批族群大規模減少的原因仍然是有待解開的謎團」。