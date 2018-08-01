習近平返回北京 高調凸顯權威

2018-08-01

〔國際新聞中心／綜合報導〕剛返國的中國國家主席習近平七月三十一日主持中共政治局會議。據新華社報導，會議指出當前中國經濟面臨「新問題新挑戰」，要做好六穩—「穩就業 、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」工作，似在凸顯習近平權威仍在，且能主導美中貿易戰帶來的挑戰。

然而，中共機關報「人民日報」三十日在頭版頭條以「習近平回到北京！」為題加上驚嘆號，報導習已回國，習主持政治局會議及集體學習的消息，在三十一日的中央電視台新聞聯播更佔用近二十分鐘時間，引發外界各種聯想。

法國國際廣播電台（RFI）報導，「習近平回到北京！」似乎給人某種「歷史感」，例如文革後期鄧小平回到北京，意味他重新出山，暗示毛澤東時代快要終結，也好像還有另外的含義，既報平安，又有點像一九五八年「大躍進」時期的威嚇：「我來了，喝令三山五嶽開路」。

由於先前出現習近平在黨內權威受挑戰的諸多傳聞，使習近平出訪中東、非洲返國後的動向備受矚目。報導說，黨媒前述標題也許只在於強調習外訪凱旋而歸，卻難免讓人聯想到背後的複雜內涵。部分觀察家認為，在中南海情勢詭譎及貿易戰的背景下，黨政要員和退休元老在今年的北戴河會議中恐怕免不了一番惡鬥。但也有外媒評論說，由於習近平黨政軍大權在握，黨內反習勢力只是藉此放風試水，掀不起什麼大浪。