香港記協︰中國國安利刃 懸在港人頭上

2018-07-30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港記者協會廿九日公布二○一八年言論自由年報，直指北京當局近年強化「一國先於兩制」論述，國家安全方針有如「一把刀懸在港人頭上」，且中資網路媒體蓬勃發展，侵蝕香港新聞和言論自由空間，呼籲港府保護記者，儘速訂立提升新聞自由的法律，且勿在社會凝聚共識前，貿然推動「基本法」第二十三條立法。

勿貿然推動基本法23條立法

今年適逢香港記協成立五十週年，年報以「風中之燭─國安法陰影下的言論自由」為題，剖析香港新聞和言論自由現況，指出北京政府過去一年多次敦促港府就基本法第二十三條「國家安全條例」立法，並高調抨擊香港大學法律系副教授戴耀廷來台演說內容涉及「港獨」，這類「文革式批鬥」令人不寒而慄，可能導致更多港人在更小的議題上「被沉默」。

敏感議題日增 媒體更趨自我審查

記協正副主席楊健興、任美貞表示，警方日前引用媒體報導，作為禁止「港獨」政黨「香港民族黨」運作的依據，可能導致民眾和媒體日後為避免捲入麻煩，而在發言或報導前自我審查。例如，網路媒體「香港○一」刪改「六四事件」解密文件報導；無線電視台暫停諷刺時弊節目、改播中國國家主席習近平談話等，在在暗示「不能說」的議題只會更多，「紅線愈來愈紅，底線愈來愈高」。

報告也闡述中國資金贊助的新興網媒，如何配合當權者「帶風向」，並點名「港人講地」、「HKG報」、「橙新聞」、「點新聞」等親中媒體，在出現政治爭議時大量產製「半報導、半評論」的文章，並附上「請廣傳、請讚好」等字句，企圖達成政治宣傳，而非事實陳述，藉此影響社會輿論。且中資媒體有國家撐腰，可維持穩定營運，反觀獨立、客觀、仰賴市場和讀者支持的媒體則難以生存，言論立場恐愈趨單一。

國歌法立法 不得違反國際公約

與此同時，部分港媒和記者在澳門和「內地」採訪敏感議題時，不斷遭受刁難、威嚇、襲擊，甚至禁止入境。而特首林鄭月娥上任後，雖放寬網媒採訪官方活動的限制，但對制定「資訊自由法」和「檔案法」無動於衷，導致記者尋求資料的過程困難重重。記協要求港府儘快落實上述兩項法律；主動與「內地」相關部門交涉，保護香港記者人身安全；並在就「國歌法」立法時，不得違反「公民權利和政治權利國際公約」相關條款。