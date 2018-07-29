雲雀襲日 史上第5個東岸登陸怪颱

2018-07-29

〔駐日特派員林翠儀／東京廿八日報導〕強颱「雲雀」預定廿九日凌晨從日本東海地區登陸，之後將一路朝西橫貫日本列島，靜岡縣及愛知縣在今晚進入暴風圈，關東地區從午後也出現間歇性強風和大雨。日本氣象廳發布嚴重警戒，從廿八日深夜到卅日，局部地區可能降下每小時八十毫米的豪雨。「雲雀」是一九九五年以來，第五個從東岸直撲日本本州的「怪颱」。

以往襲日的颱風，大多從九州或四國登陸，由南而北移動，但「雲雀」廿五日在南太平洋海面形成後，一路拐彎並迅速北進，廿八日上午來到東京小笠原群島路附近時朝西北轉彎，並以每小時四十五公里的速度直撲本州而來。氣象廳的資料顯示，這種從東岸登陸轉彎西進的颱風，過去只有四例，分別是在一九五五、一九六六、一九九二與一九九四年。

氣象廳在日本時間廿八日晚間八點公布的資料顯示，「雲雀」在伊豆群島的三宅島西方約九十公里處，以四十公里的時速朝西移動，預定廿九日凌晨從東海地區登陸，朝著日本近畿與中國地區挺進，卅日從九州附近通過。晚間八點，靜岡縣、愛知縣及伊豆群島已進入暴風圈。受到積雨雲的影響，氣象廳陸續對東京等地區發布龍捲風警報。

氣象廳廿八日上午召開記者會表示，從廿八日深夜到卅日，局部地區可能降下每小時八十毫米的豪雨，尤其甲信越山區必須提防豪雨及土石流災害，呼籲民眾保持警戒，氣象廳天氣諮詢所所長櫻井美菜子表示，如果等到特別警報出來才開始避難，可能會來不及。

受到強颱襲日影響，陸空交通也受到影響，日本航空及全日空兩大航空公司，今天共有二百六十多班飛機停飛、四萬人受到影響，JR東日本等鐵路也有部分班次停駛或延後。

另外，本週末預定於日本各地舉行的夏季煙花大會，也受到強颱擾亂而延期，其中東京最著名的隅田川煙火大會從廿八日延至廿九日晚間舉行，廿八日預定在東京代代木舉行的台灣節活動也延至廿九日中午開幕。