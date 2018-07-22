港人全球最長壽 女87.66歲、男81.7歲

2018-07-22

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本厚生勞動省二十日公布二○一七年平均壽命調查報告，香港人蟬聯全球最長壽，女性八十七．六六歲、男性八十一．七○歲，均為全球之冠；日本男、女平均壽命則雙雙創下日本壽命新高，也是連續第六年增加，在全球主要地區人民平均預期壽命排名，分居第三和第二。

日男女平均壽命 連6年增加

日本「共同社」報導，全球女性壽命，日本排名第二，為八十七．二六歲，第三是西班牙的八十五．八四歲；男性第二名為瑞士的八十一．五歲，日本八十一．○九歲退步一名，跌至第三。

根據調查報告，與前一年相較，日本女性壽命增加○．一二歲、男性壽命增加○．一一歲。香港男、女也較前一次調查更長壽，二○一六年香港男性平均壽命八十一．三二歲、女性八十七．三四歲。

厚生勞動省指出，壽命持續增加，「或許是由於注重健康的生活型態興起，隨著醫療進步，預期今後人們的壽命還會繼續延長。」這份報告還計算出不需特別護理、也未臥床不起，並可自理生活的「健康壽命」。二○一六年女性為七十四．七九歲，男性七十二．一四歲，如何縮小平均壽命與健康壽命之間的差距，將是未來的課題。

全球女性壽命從一九八五年起，長期由日本女性稱冠，直到二○一一年，因當年東日本強震海嘯而退居第二，落後香港；一二年重回排名第一，並維持到一五年，再度被香港超越。