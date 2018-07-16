古巴新憲法 認可私有財產

2018-07-16

〔編譯魏國金／綜合報導〕古巴共產黨黨報「格拉瑪（Granma）」十四日報導，即將在「全國人民政權代表大會」表決的新憲法草案，將首度正式承認私有財產的不可侵犯性。新憲也廢除國家元首終身制，限定國務委員會主席任期為五年，得連任一次，同時設立總理新職。此外，禁止性別、種族或身障歧視。性別平權團體則寄望同婚合法化也寫入新憲法。

古巴現行蘇維埃時期憲法僅承認國家、合作社與合資企業財產。在強人費德爾．卡斯楚一九五九年上台後，禁止財產出售，直到二○一一年修法解禁。格拉瑪指出，修憲委員會將在十八日向全國人民政權代表大會提出新憲草案。該委員會是由八十七歲的前領導人勞爾．卡斯楚擔任主席，儘管他在四月時交出國務委員會主席職務，但他仍是古巴共黨黨魁（中央委員會第一書記），預料全國人民政權代表大會將投票通過新憲，今年底舉行新憲公投，若公投過關，將取代一九七六年通過的現行憲法。

勞爾．卡斯楚為提振經濟，讓古巴的社會主義永續，自二○一○年起推動市場改革，進而造就數以萬計的個體戶，新興的自營企業從餐廳到美髮沙龍不一而足。格拉瑪報導，五十八歲的新總統狄亞士–卡奈（Miguel Diaz-Canel）也是修憲委員會成員，新憲條文從現有的一三七條增至二二四條。

將自由市場與私有財產納入憲法，意謂提升對古巴新興企業家與外國投資人的法律保障，但格拉瑪也報導，新憲再度重申中央計畫與國營事業是古巴經濟支柱，並強調共黨仍將是古巴唯一政治勢力。新憲也創設總理職務，以區分國家元首與政府首腦的功能，同時限制國家元首任期。

華府智庫「美洲民主中心」古巴專家巴蒂斯塔表示，承認私有財產並不代表政府將讓私人企業扮演更大角色，古巴政府不久前才公布一系列緊縮個體戶控管的措施，包括沒收財產。

  • 圖為一名古巴青年十四日在哈瓦那街頭向觀光客展示不同的行程報價。（歐新社）

    圖為一名古巴青年十四日在哈瓦那街頭向觀光客展示不同的行程報價。（歐新社）

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