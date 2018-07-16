古巴新憲法 認可私有財產

2018-07-16

〔編譯魏國金／綜合報導〕古巴共產黨黨報「格拉瑪（Granma）」十四日報導，即將在「全國人民政權代表大會」表決的新憲法草案，將首度正式承認私有財產的不可侵犯性。新憲也廢除國家元首終身制，限定國務委員會主席任期為五年，得連任一次，同時設立總理新職。此外，禁止性別、種族或身障歧視。性別平權團體則寄望同婚合法化也寫入新憲法。

古巴現行蘇維埃時期憲法僅承認國家、合作社與合資企業財產。在強人費德爾．卡斯楚一九五九年上台後，禁止財產出售，直到二○一一年修法解禁。格拉瑪指出，修憲委員會將在十八日向全國人民政權代表大會提出新憲草案。該委員會是由八十七歲的前領導人勞爾．卡斯楚擔任主席，儘管他在四月時交出國務委員會主席職務，但他仍是古巴共黨黨魁（中央委員會第一書記），預料全國人民政權代表大會將投票通過新憲，今年底舉行新憲公投，若公投過關，將取代一九七六年通過的現行憲法。

勞爾．卡斯楚為提振經濟，讓古巴的社會主義永續，自二○一○年起推動市場改革，進而造就數以萬計的個體戶，新興的自營企業從餐廳到美髮沙龍不一而足。格拉瑪報導，五十八歲的新總統狄亞士–卡奈（Miguel Diaz-Canel）也是修憲委員會成員，新憲條文從現有的一三七條增至二二四條。

將自由市場與私有財產納入憲法，意謂提升對古巴新興企業家與外國投資人的法律保障，但格拉瑪也報導，新憲再度重申中央計畫與國營事業是古巴經濟支柱，並強調共黨仍將是古巴唯一政治勢力。新憲也創設總理職務，以區分國家元首與政府首腦的功能，同時限制國家元首任期。

華府智庫「美洲民主中心」古巴專家巴蒂斯塔表示，承認私有財產並不代表政府將讓私人企業扮演更大角色，古巴政府不久前才公布一系列緊縮個體戶控管的措施，包括沒收財產。