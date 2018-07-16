美中貿易戰 中媒奉命冷處理

2018-07-16

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港「南華早報」報導，數名在中國官方媒體工作的消息人士透露，為了控制媒體對美中貿易戰的報導方式，避免散佈恐慌，中國新聞審查機構已對媒體列出可報導及不可報導的項目規則。

這些人士透露，他們被告知不可「過度報導」與美國的貿易戰，且必須非常小心地連結貿易戰與股市下挫、人民幣貶值或經濟疲軟，以免散佈恐慌；其中一人指出，在報導股市下跌或人民幣匯率貶值時，在標題中不得使用「貿易戰」等字眼。

另一人士指出，不同媒體機構被給予不同空間來報導貿易戰。擁有較高政治位階的國有媒體，獲准發佈與貿易戰有關的新聞及社論；地方媒體和新聞入口網站則被告知，必須重新發佈國有媒體已發佈新聞，不得過度渲染該議題。例如，發佈美國總統川普推文的即時翻譯，可能被視為違法。

川普上週宣布，將對中國另外兩千億美元進口產品加徵關稅，促使中國政府調整口徑，從趾高氣揚和全面反擊的論調，轉變成克制且輕描淡寫。中國商務部上週四發表聲明辯稱，對美國貿易順差並非中國的錯，並否認中國竊取美國技術或強迫國企轉移技術；聲明中說，中國已用最大誠意和耐心盡力避免貿易戰，但美方「基於政治需要」，破壞先前的共識。

中共黨媒人民日報旗下的社群媒體平台「俠客島」刊登這份聲明，並在其微博帳戶發佈，吸引近一千五百篇回應，多數批評中國當局處理貿易戰的方式過於軟弱，「廉價如歇斯底里女人在街上的喃喃抱怨」，但該篇聲明已被下架。