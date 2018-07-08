控美片面施壓棄核 北韓說遺憾

2018-07-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐在「川金會」後首訪平壤，七日結束兩天行程，搭機前往東京。龐皮歐此行並沒有見到北韓領導人金正恩，而他在離開平壤前，並未宣布本次會談取得重大突破，只表示美國、北韓在制訂棄核時間表、歸還韓戰期間美軍戰死士兵遺骸等議題取得進展，雙方代表團預計十二日在南北韓交界協商如何歸還美軍士兵遺骸。北韓外交部稍後則發表聲明，指責美國片面施壓北韓放棄核武，以致會談結果令人遺憾。

北韓在批評龐皮歐的聲明中，刻意避免攻擊美國總統川普，強調「我們仍衷心信任川普總統」，但美方單方面要求平壤落實「全面、可驗證、不可逆的無核化（ＣＶＩＤ）」，有違上月「川金會」的精神，聲稱相關會談成果「非常讓人憂心」，可能導致損害北韓堅定無核化意願的「危險階段」。聲明還指出，北韓曾建議雙方共同宣布結束韓戰，美方卻提出許多條件和藉口，美國在協商時的態度和立場「毫無疑問地令人感到遺憾、相當失望」，強調平壤堅持「階段性、同步性」的棄核進程。

龐皮歐七日表示，美國國防部代表團預計十二日與北韓官員協商歸還美軍士兵遺骸相關事項，雙方後續許多未完成的工作，將交由工作小組完成。隨行訪問的國務院發言人諾爾特指出，兩國已根據「川金會」聯合聲明設立多個工作小組，用以規劃、執行、驗證北韓無核化進程，強調美國對達成北韓徹底棄核、安全保證、歸還遺骸的立場「十分堅定」。

龐皮歐等人六日抵達平壤，與北韓勞動黨副委員長、統一戰線部長金英哲會晤及共進晚餐，隨後下榻「百花園迎賓館」過夜；兩國代表團七日繼續協商並舉行午餐工作會，兩天內共進行達九小時的談判。