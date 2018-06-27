監控印太南海 澳買6架美軍無人偵察機

2018-06-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕澳洲政府廿六日宣布將斥資近七十億澳幣（約一千六百億台幣）購入六架美軍「MQ-4C」人魚海神（Triton）無人偵察機，這些高科技無人機將用於監控印度洋、太平洋、南海等水域，增強澳洲反潛戰力、海上打擊與搜救能力。國防產業部長派恩強調：「澳洲堅持一貫作法，堅決主張有權在南海及國際水域航行，無論是使用海上船艦或飛機。」

澳洲重申 有權在南海及國際水域航行

澳洲總理滕博爾透過聲明表示：「這項投資能保衛我們的邊界，增進區域安全。」派恩告訴天空新聞台（Sky News），澳洲對全球十％的海洋負有責任，「從印度洋、太平洋，下到南極，上到南海」；這些無人機「提供我們廣大的監視與偵察能力」，它們將用來監控澳洲水域的進出情況、其他國家海軍船艦，以及監測人口走私與非法捕撈，並將持續用於澳洲對南海的監控。

澳洲政府將耗資十四億澳幣（約三百廿億台幣）購入第一架「人魚海神」無人機，該筆費用包括兩億澳幣（約四十五億七千兩百萬台幣）用於與美國海軍的合作計畫，以及三億六千四百萬澳幣（約八十三億兩千一百萬台幣）用於升級更新澳洲皇家空軍基地。首架「人魚海神」無人機預計二○二三年中期投入服役，整個無人機隊則預計二○二五年底正式啟用。

由美國諾斯洛普格魯曼公司打造的MQ-4C，其翼展與波音七三七客機相當，飛行高度更高、續航力更長，可支援長達廿四小時的任務，一天可監控的面積約四萬平方公里，相當於瑞士全國。該機若從澳洲北領地出發，可以很輕易的繞行南海一圈，提供兩千多海里的三百六十度全景影像。MQ-4C未來有望取代AP-3C獵戶座（Orion）偵察機，與目前服役的七架P-8A海神式（Poseidon）巡邏機一起參與長程軍事行動。

抗中佈局 與萬那杜展開安全條約談判

另一方面，澳洲廿五日也同意和鄰國萬那杜（Vanuatu）展開安全條約談判，範圍涵蓋人道援助、災難應變、海事監督和邊界安全、警政和防衛合作等，並將提供技術協助，支援萬那杜研議第一份國家安全戰略。這也是坎培拉當局逐步擴大對抗中國在亞太地區影響力坐大的外交佈局之一。此前，媒體報導指稱中國有意在萬那杜興建軍事設施，澳洲對此表示嚴重關關切。中國和萬那杜均否認報導內容。