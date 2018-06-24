「非比尋常的威脅」川普延長北韓制裁一年

2018-06-24

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普二十一日才在白宮內閣會議中指稱，平壤「已展開全面無核化」，二十二日就在致美國國會的一份總統聲明裡，視北韓為「非比尋常的威脅」，並把美國對北韓的制裁延長一年。五角大廈同日表示，為支持國務卿龐皮歐即將進行的外交談判，美國和南韓已同意無限期暫停原定接下來三個月內進行的兩項名為「南韓陸戰隊交流計畫」（ＫＭＥＰ）的美韓聯合演訓。

川普提到，朝鮮半島上可用於武器的可裂變材料仍在，並有擴散風險，且北韓政府的行動與政策，持續對美國國家安全、外交政策及經濟構成非比尋常的威脅。他表示，將延長一年針對北韓發布的國家緊急狀態令。

該緊急狀態令乃美國前總統布希於二○○八年六月二十六日簽署的「13466號行政命令」，旨在持續對北韓及其國民採取某些限制規定，包括凍結北韓政府和個人在美國的資產與利益、禁止美國人將其船舶於北韓註冊在內的制裁措施，迄今歷經三位美國總統。

美國國會一九七六年通過「國家緊急狀態法」，七九年首度由前總統卡特簽署頒布，旨在因應美國外交官與公民在駐伊朗大使館內遭扣留為人質的危機。由於該法規定緊急狀態在一年後會自動到期，故總統必須每年展延。

十二日「川金會」落幕後，自豪於該會順利成功的川普先後推文寫道，「美國不再有來自北韓的核子威脅」、「今晚好好睡一覺！」對此，法新社報導，儘管川普這項對國會的通知只被視為一種形式，但值此美國談判代表研討裁減北韓軍備之際，川普推文及言論與他這項通知間的落差，也反映出，美國官員承諾的川金會成果仍有待落實。

在美國國防部長馬提斯、龐皮歐、參謀首長聯席會議主席鄧福德和白宮國家安全顧問波頓廿二日出席的一場高層會議後，五角大廈發言人懷特當天聲明，為支持落實川金會成果，並與南韓協調，馬提斯已無限期暫停選定的演習，包括「乙支自由衛士」及兩項ＫＭＥＰ演訓；美、韓後續決定，將取決於北韓繼續真誠地進行富有成效的談判。馬提斯本週將訪問北京、南韓。