美巡航東海 遭中國雷射攻擊

2018-06-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國「航空週刊和太空科技」（AW&ST）十九日揭露，美軍飛行員今年已在東海遭到超過二十次可能導致失明的雷射攻擊，這些攻擊是由中國民眾所為，使用非致命雷射。而且今年五月美國國防部也曾指控中國軍方使用雷射武器，照射美軍於東非國家吉布地（Djibouti）基地的飛行人員。

美軍印太司令部證實，東海的雷射攻擊部分來自岸邊，部分來自漁船，還不清楚岸邊攻擊的確切地點。但報導暗示這是中國漁民所為，宣稱中國當局訓練及補助漁民，作為中國的「海上民兵」，這些漁船隊伍經常駛進中國聲索主權海域，打擾其他國家漁民及海警，作為中國軍方耳目。

報導說，中國「海上民兵」以雷射指向低空飛行的美軍飛機。這些雷射裝置日益精密，意味中國當局支持這些攻擊，更何況普通漁船在沒有雷達指引下，難以分辦軍機及民機。

中國被控發展及行銷雷射武器，包括BBQ-905型雷射眩目器、WJG-2002型雷射槍和PY132A型致盲雷射武器。這些武器被禁止在戰時使用，否則視為違反國際法。中國已簽署「致盲雷射武器協議」，但該協議允許雷射的其他應用。

為此，美軍正加緊採購反雷射護目鏡以作因應。目前尚不清楚美國將對中國採取何種直接反制措施。

今年五月，五角大廈曾針對吉布地發佈飛航公告（NOTAM），警告美軍飛行員留意「未授權的雷射活動」。美國指控中國對吉布地美軍營地運輸機發射軍用級雷射，導致兩人輕傷，據信雷射來源非常靠近當地的中國首座海外軍事基地但中國否認上述指控。

專家：美日台恐如法炮製

「國際評估暨戰略中心（IASC）」資深研究員費學禮分析，雷射眩目器是一種攻擊飛機和船隻的非致命方式，中國使用這種武器旨在驅趕美軍飛機和船隻；若中國繼續使用雷射武器，可能導致美國、日本及台灣等國家軍方採取相同方式作出回應，恐引發地區緊張局勢升級。