反制一帶一路 澳洲金援太平洋島國

2018-06-20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府近年積極推廣「一帶一路」計畫，協助開發中國家的交通、能源、通訊等基礎建設，但一直被質疑帶有政治企圖。澳洲外交部長畢紹普（Julie Bishop）指出，澳洲政府將助太平洋島國基建計畫一臂之力，避免這些國家在經濟發展上過度被中國主導，進而背負巨額債務，甚至喪失主權。

畢紹普十八日在接受「費爾法克斯媒體公司」（Fairfax Media）訪問時表示，中國對太平洋島國的道路、機場、港口、橋梁、建築物等建設計畫的影響力與日俱增，坎培拉當局也將提出投資計畫，與中方的「一帶一路」一較高下，因為必須讓鄰國明白他們有「選擇權」，中國並非他們唯一的合作及籌資對象。

畢紹普直言，中方的援助計畫常有「不透明」內容，澳洲不願看到接受金援小國承擔無法負荷的債務，「我們希望這些主權國家保持獨立，建立可長遠發展的經濟結構，不會跌進沒有能力償還債務的圈套，亦即『債權轉股權』（debt-equity swap）的模式。倘若如此，這些國家就可能喪失主權。」

據報導，中方「債權轉股權」的手法在其他國家已有例證，斯里蘭卡就因為無力償還債務，被迫將具有戰略價值的漢班托塔港資產和經營管理權交給中國國有企業，期限長達九十九年。類似案例也引發各界憂心，北京當局正在全球部署戰略網絡，未來還可能被轉換為軍事設施。

畢紹普形容，「一帶一路」計畫就是中國延伸其戰略利益的工具，北京企圖在南太平洋擴大其政治和戰略影響力；一旦該計畫進入澳洲勢力範圍，澳方為太平洋國家提供既可保護自身獨立性、又可維持經濟發展穩定性、且不會債台高築的援助方式，「我們也鼓勵其他國家這麼做，包括中國。」

畢紹普並未詳述作法，但表示澳洲提案與中方將是「互補且競爭」，且不排除與中方合作、共創利益。此外，畢紹普已與英國外交大臣強森商討澳英攜手的可能性，也向太平洋島國建議更適合、可持續發展的投資計畫。

中國駐澳洲大使成競業十九日在澳洲眾議院的「澳中商業論壇」批評，坎培拉當局是以「冷戰思維」看待中方在太平洋島國基建計畫，中方設局控制太平洋島國的說法相當荒謬，因為「中國從不干涉他國內政，更不會對他國進行滲透」。