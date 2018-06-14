車輛貼晶片 中國擴大監控

2018-06-14

明年起新車強制執行

〔編譯陳正健／綜合報導〕華爾街日報十三日報導，中國政府正建立全國性的車輛監控計畫，將以電子識別系統掌控車輛行蹤，最新措施是要求把無線射頻識別系統（ＲＦＩＤ）晶片貼上車輛擋風玻璃。專家憂心，中國將藉此計畫擴大其監控網路。

知情人士透露，中國政府擬定於七月一日推出這項計畫，將於車輛登記時對其裝上ＲＦＩＤ晶片。計畫之初採自願制，但二○一九年一月後將對新車輛強制執行。當局形容該計畫能改善公共安全，有助緩解交通阻塞惡化，避免空污。負責執行這項計畫的中國公安部及其交通管理科學研究所未回應媒體訊問。

ＲＦＩＤ晶片將貼上車輛擋風玻璃，街道上安裝的讀取裝置，將在車輛經過時讀取其訊息，並將資料傳送至公安部。該系統會登記車牌及車輛顏色的資訊，能得知車輛通過檢查站。然而，與美國全球定位系統（ＧＰＳ）不同的是，ＲＦＩＤ系統無法顯示車輛的所在位置。在美國及其他地方，ＲＦＩＤ晶片已廣泛安裝於車輛上，用於道路自動繳費。這項科技也用於商業、政府及其他組織車輛，像是港口的卡車，以追蹤行車地點及車上貨物。

中國每年約銷售兩千九百萬輛車，北美ＲＦＩＤ系統商「Neology, Inc.」副總裁莫雷諾表示，中國的計畫規模將是全球政府之最。另一個在全國採用ＲＦＩＤ車輛識別系統的國家是墨西哥，但其執行成果不佳，墨國每年銷售的新車數約有一百五十萬輛。中國目前的車輛監控網路包括廣泛使用的監視器、臉部辨識科技及網路監視等。監視器用於捕捉車牌畫面，通常比ＲＦＩＤ晶片便宜，但ＲＦＩＤ晶片能在起霧視線不佳的天候下運作，且傳送訊息的速度更快，即便使用假車牌也能取得其車輛資訊。

專家指出，中國是全球最大汽車市場，此計畫將大幅擴張監控網路。哈佛大學柏克曼克萊恩網路與社會研究中心學者葛林認為，中國是威權政府，難以想像這不會用於其他形式的社會控制。