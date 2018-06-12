越南抗中 經濟特區草案延至年底表決

2018-06-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕越南全國多地十日爆發激烈示威，抗議政府擬通過「經濟特區法」草案，恐使中國投資者取得利益豐厚的租約，東南部平順省首府藩切市（Phan Thiet）的抗議民眾，對人民委員會總部大樓投擲石塊和汽油彈，與警方爆發激烈衝突，造成數十名員警受傷、超過一百名示威者被捕。越南國會十一日已將草案表決延至年底。

示威衝突 逾百人被捕

數百人聚集在潘切市人民委員會總部前投擲磚塊和汽油彈，警方則祭出水砲及催淚瓦斯強制驅散，但抗議者仍闖入大樓，搗毀官方車輛與辦公室，直到半夜才全部驅離，超過一百名示威者被捕。

另外，首都河內、胡志明市、芽莊市（Nha Trang）及義安省（Nghe An）等地也有數千人上街抗議，部分民眾透過網路串連，高舉寫有中文的抗議標語，高喊「不要中國」、「土地不租給中國，一天都不行」等口號。估計河內有數十人被捕，胡志明市也有數人被捕。

抗議人士擔心，越南國會預定十五日通過的「經濟特區法」草案，擬在北部沿岸廣寧省雲屯縣（Van Don）、中部慶和省北雲峰縣（Bac Van Phong）及南部堅江省富國島（Phu Quoc）等地成立三個經濟特區，最具爭議性的條款是將外商在特區的土地租借期限延長至最多九十九年，以吸引外資，恐圖利中國企業。

儘管草案並未特別提及中國，但反對人士質疑，此舉將允許越南政府給予中國投資者優惠待遇，中國投資者屆時將取得大部分利益豐厚的租約，讓越南淪於中國之手，令越南失去四千年歷史，在世界地圖上消失。

由於阻力升高，越南國會十一日已同意延至十月份下個會期再作表決，或將廢除前述最多九十九年租期優惠，改採最長不超過七十年的現行規定。此次示威的發生時機，正值南海爭議升高之際，中國駐河內大使館透過官網回應，這些遊行是「非法集會」，具有一些「反中內容」，正關注事件相關發展，籲請中國人民赴越旅遊注意安全。