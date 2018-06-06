拒幫同志做婚禮蛋糕 美基督徒老闆勝訴

2018-06-06

被裁定違反反歧視法 引用憲法第一修正案上訴

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國科羅拉多州「傑作蛋糕店」（Masterpiece Cakeshop）老闆菲力普斯（Jack Phillips），六年前因基督教信仰而拒絕為同性戀伴侶製作婚禮蛋糕，在科州民權委員會（Colorado Civil Rights Commission）裁定他違反該州反歧視法後，他引用美國憲法第一修正案保障的宗教自由、言論自由，一路上告至聯邦最高法院，終於在四日迎來對他有利的判決。

可因宗教豁免反歧視法 恐掀波瀾

最高法院在自由派與保守派法官意見拉鋸下，以七比二比數支持菲力普斯基於憲法第一修正案的宗教信仰和言論自由權利。不過，對於民眾在何種狀況下可根據其宗教信仰，來主張豁免於反歧視法規定，最高院並未作出明確裁示。在判例拘束原則下，本案日後恐將成為企業以宗教自由遂行歧視的護身符，三年前已合法化的美國同性伴侶成婚之路，預料再添波瀾。

本案源於科州同性伴侶克萊格（Charlie Craig）與馬林斯（David Mullins）原訂二○一二年結為連理，由於同性婚姻當時在科州尚未合法化，兩人打算先到同性婚姻已合法的麻州登記，再回鄉與親友同慶，故找上可量身訂做婚禮蛋糕的傑作蛋糕店。然而，自稱基督徒的菲力普斯以教義排斥同性戀為由婉拒。由於科州明文禁止餐廳、飯店、零售商店等公開場所針對性取向有所歧視，這對同志戀人因而向科州民權委員會申訴。

民權委員會代表這對伴侶提起訴訟，認定菲力普斯違反該州反歧視法。但因此掉了四成生意的菲力普斯不服，甚至憤而不再接婚禮蛋糕訂單，並由「捍衛自由聯盟」（ Alliance Defending Freedom）協助上訴，對抗支持克萊格和馬林斯權益的科州民權委員會及「美國公民自由聯盟」（ＡＣＬＵ）。但州政府仍認為，菲力普斯開店接單的成品只是交易結果，非關宗教或言論自由，他拒絕這筆生意僅反映其對性取向之偏見而衍生的歧視行為。

菲力普斯因此援引憲法第一修正案就教最高院，獲得美國總統川普政府支持。此乃科州民權委員會及ＡＣＬＵ忌諱的大絕，唯恐最高院做出有利菲力普斯的判決，將成為有心人假借宗教自由來鑽歧視「大漏洞」。美國五十州中，包括科州在內，有二十一州訂有保護同性戀者的反歧視法，最高院亦於二○一五年裁定全國同性婚姻合法，外界將本案視為同性婚姻合法化以來涉及同志人權的最重要案例。