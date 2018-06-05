臉書開個資大門 手機製造商看光光

2018-06-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕紐約時報三日踢爆，社群媒體巨擘「臉書（Facebook）」與手機裝置等製造商簽訂協議共享用戶個資，即便使用者設定禁止分享任何資訊，部份裝置製造商仍能取得用戶個資，種類甚至高達五十多項。加州大學柏克萊分校的行動應用程式研究員艾吉曼（Serge Egelman）指出，民眾可能認為臉書或裝置製造商是可信賴的，但問題在於，手機裝置與應用程式的個資共享可能造成嚴重的隱私和安全風險。

紐時報導，臉書過去十年陸續與蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、黑莓（BlackBerry）、微軟（Microsoft）和三星（Samsung）等至少六十家裝置製造商達成資料共享夥伴關係；相關協議能擴大臉書的影響力，並能授權裝置製造商提供社群網站上受歡迎的功能給使用者，例如通訊錄、傳送訊息、按「讚」等。

但紐時也發現，臉書允許裝置公司在未經當事人明確同意下，取得使用者及其朋友的個資；在用戶設定禁止分享任何資訊的情況下，有些裝置製造商仍能取得包括感情狀態、宗教信仰、政治傾向、參與活動等用戶個資。其中，黑莓裝置甚至能藉此獲取逾五十種使用者及其朋友的資訊。

紐時指出，臉書允許裝置製造商大量取得與應用臉書用戶個資，顯然把裝置製造商視為延伸產品服務的夥伴，而非外部單位。紐時認為，相關協議會讓外界對臉書的隱私保護政策，以及臉書是否遵循二○一一年美國聯邦貿易委員會（FTC）的合意判決，產生疑慮。

對此，臉書澄清，相關協議是為了幫助製造商開發符合該裝置的臉書應用程式，而且相關用戶數據大多只存放於手機裝置本體。臉書產品合作部門副總裁亞奇邦（Ime Archibong）強調，共享協議是臉書在「應用程式商店」尚未出現時，提供手機裝置用戶使用臉書服務的唯一方式，聲稱相關合約載明用戶隱私保護政策，並否認出現任何用戶個資遭外洩或濫用的情況。