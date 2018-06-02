美軍放話 能拿下南海島礁

2018-06-02

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國參謀首長聯席會議聯合參謀部主任麥肯錫（Kenneth McKenzie）中將五月卅一日警告，美軍在西太平洋「攻陷」小島的經驗豐富，乃美軍過去就具備的核心能力，暗示美國有能力攻下中國在南海構築的軍事化人工島礁。雖然他強調，這只是陳述史實，但在中美就南海爭議水域的對峙升高之際，麥肯錫此言的弦外之音難免令人有所聯想。

據報導，記者問麥肯錫，美國有沒有能力「炸毀」一座領土主權有爭議的中國人工島礁？麥肯錫回答，我只想說，美軍在西太平洋攻陷小島的經驗豐富。記者再問，他是不是指二戰期間犧牲數千名美軍的太平洋奪島作戰？他則答以，我只是在說事實，我軍當年攻陷孤懸海外小島的經驗豐富，因此這是美軍以前就擁有的核心能力。他並強調，這不過是單純陳述歷史事件，不用過度解讀。

麥肯錫還明言，美軍「準備好捍衛美國及其盟邦在該區域內的利益」。他表明，美國不會讓步退縮，將持續在南海執行國際法下的航行自由任務，「我們會繼續做我們現在所做的事」。麥肯錫乃五角大廈最高層官員之一，其發言具有特別分量，他是參謀首長聯席會議主席鄧福德身邊的首席參謀，亦經常與鄧和國防部長馬提斯開會。

馬提斯本週稍早曾批評，中國宣稱沒在南海推動軍事化，實際上卻把武器搬到島礁上，以前上面從沒有這些武器。馬提斯說，北京當局違背了中國國家主席習近平二○一五年對美國前總統歐巴馬所做承諾。

在此同時，又稱「香格里拉對話」的年度亞洲安全會議（ＡＳＳ）一日登場，馬提斯、印度總理莫迪、日本防衛大臣小野寺五典等四十多位部長級代表與會，人數比去年多近一倍，討論美國的領導、印度─太平洋地區的安全挑戰、北韓危機等議題。

由英國智庫「國際戰略研究所（ＩＩＳＳ）」自二○○二年起主辦的香格里拉對話，今年邁入第十七屆，共有四十三國專家學者出席。莫迪一日與星國總理李顯龍會晤後呼籲，在南海緊張情勢升溫下，相關國家應達成一項開放、公正且透明的海事協議，好讓國際水域更安全。莫、李兩人並重申海洋安全應「基於規則的秩序」。莫迪、馬提斯各預定一日、二日發表演說。今年其他討論主題包括形塑亞洲逐步發展的安全秩序、恐怖主義與反恐新面向、提高區域安全的合作門檻。

關注全球航空器動向的「推特」帳號「飛機守望」（Aircraft Spot）一日發布，美國空軍一架B-52H戰略轟炸機五月卅一日從關島的美軍安德森基地起飛，朝西北方飛抵台灣附近空域，並穿越巴士海峽，進入中國片面劃設的南海領土界線「九段線」範圍內的東沙群島空域後折返。據報導，美軍另派出兩架KC-135R加油機，從沖繩嘉手納空軍基地起飛，專程替這架B-52H進行空中加油，且這些美軍軍機全程都在國際空域飛行。這也是B-52在十一天內第三度飛入「九段線」內，以及近來第四次飛臨中國周邊空域。