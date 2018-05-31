控中國干政 澳州全面檢討情報機構

2018-05-31

點名中國「明目張膽」滲透政黨、各級政府、地方議會

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲廣播公司（ＡＢＣ）二十九日披露一份政府「最高機密」報告，對過去十年中國「明目張膽」而且「積極」干預澳洲政治感到憂心；在此同時，澳洲官員三十日宣布，有鑑於「外國政治干預」和恐怖主義造成的憂慮，澳洲情報機構將進行數十年來最大規模的檢討，強化情報力。

澳洲總理滕博爾二○一六年下令調查外國干預澳洲政治的程度，去年他以報告有必要列為機密為由，僅向國會說明報告認為，「整體而言，我們國家並不了解這個威脅的本質和嚴重性」，並未透露其他細節。如今媒體披露報告部份內容，當中列出中國是外國干預澳洲政治中最令人憂心的國家，並稱中國在過去十年間一直試圖滲透澳洲各大政黨；一名情報消息人士說，澳洲政府每一個層級、下至地方議會都被滲透。

報告的其中一名作者是記者出身、曾任滕博爾顧問的加諾（John Garnaut），他目前創辦一家戰略風險顧問公司。雖然他不願意評論調查細節，但是他今年三月曾經向美國聯邦眾議院軍事委員會警告中國對澳洲的影響，「在中國國家主席習近平毫不妥協的領導下，中國的（干預）活動變得明目張膽且積極到令我們不能再視而不見。」

催生外國政治干預法

這份機密報告促使政府向國會提出外國政治干預法，一名參與法案研擬的消息人士形容這是「亡羊補牢」，但是澳洲處於有利位置，他們也預期其他國家會跟進。

澳洲安全情報組織（ＡＳＩＯ）首長路易斯（Duncan Lewis）上週才再度警告，外國針對澳洲的情報活動規模「空前」，「外國秘密試圖影響和形塑澳洲民眾、媒體、政府官員的觀點」。

澳洲司法部長波特（Christian Porter）三十日也呼應路易斯的看法，宣布對國家情報機構展開歷來最大規模檢討，這項工作將由ＡＳＩＯ前首長領導，了解國家、地方層級情報機構分享情報、情報來源和相關法律依據，「這會是情報局自一九七○年代成立以來最大規模的檢討」。路易斯強調，「國家安全環境時時刻刻在改變，有必要確保我國機構有他們有效達成其保護澳洲安全此核心任務所需工具和組織。」