遭中滲透 五眼聯盟擬剔除紐西蘭

2018-05-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕由美國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭組成的「五眼（Five Eyes）」情報聯盟，旨在彼此分享情資，但美國中央情報局（CIA）一名前分析師在國會聽證會中指出，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）所屬的工黨，接受來自中國共產黨的政治獻金，北京當局可能已滲透紐國政治網絡，直言應重新檢討紐國是否有資格繼續留在該聯盟。

紐執政黨接受中共獻金

英國衛報、紐西蘭先驅報報導，中情局前分析師馬提斯（Peter Mattis）日前在國會「美中經濟與安全審查委員會（USCC）」聽證會上表示，紐國總理阿爾登的工黨接受與中共相關組織的政治獻金，包括中共中央統戰部。他還指出，前總理英格里許（Bill English）在任內聽取的中國相關事務，都會向華裔國會議員楊健簡報，而楊健去年才被揭穿曾在中共訓練間諜的機構服務。

曾被視為川普政府國防部長人選之一的美國聯邦參議員泰蘭特（James Talent），也在聽證會上質疑，中國政府支持的團體向澳、紐兩國提供政治獻金，已愈發頻繁，中方買通管道、影響政治人物，期盼在重要議題上獲利，包括協助與中共或人民解放軍有關係的人士當選公職等。他還直言，中國政府千方百計干預民主國家的行徑，未來可能發生在更多西方民主國家，華府必須嚴肅看待。

馬提斯進一步指出，澳、紐兩國都面臨中共滲透，北京勢力已非常接近、甚至進入兩國的政治核心圈，但兩國的主要差別在於如何應對。

相較於澳洲總理滕博爾去年十二月制定新法，禁止國內政黨、遊說團體收受外國政治獻金，紐國現任和前任總理阿爾登和英格里許，以及兩人所屬政黨，卻對中國勢力侵門踏戶一事全盤否認，甚至聲稱相關說法「完全錯誤」，未針對中國不當行為展開調查。

紐國兩任總理全盤否認

在被問及紐西蘭是否不應繼續留在「五眼聯盟」時，馬提斯坦言「正是如此」；美、英、加、澳必須對此進行討論，才能促使威靈頓當局了解事情的嚴重性，「尤其國會議員已涉入其中，若總理無所作為，就無能為力了。」此外，美國前國務卿希拉蕊．柯林頓近期訪問紐西蘭時也警告，紐國必須對中國威脅嚴正以對。但紐國總理阿爾登仍堅稱，五眼聯盟關係穩固，未聞其他四國有此疑慮。