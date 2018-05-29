漢堡沒起司照收費 麥當勞被求償1.5億

2018-05-29

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國佛羅里達州兩名居民控告速食巨擘麥當勞，強迫他們支付「四盎司牛肉堡」（Quarter Pounder）中他們不想要的兩片起司費用，並求償五百萬美元（約一．五億餘台幣）。麥當勞則回應，他們的指控在法律上站不住腳。

麥當勞：指控站不住腳

佛州布羅瓦郡女子基斯納（Cynthia Kissner）與邁阿密戴德郡男子維納（Leonard Werner），本月八日向羅德岱堡聯邦法院提出集體訴訟，指稱由於他們「被過度索價，並被要求支付他們不想要、也沒取得的起司費用」，因此「受到傷害」。該案律師拉文（Andrew Lavin）指出，麥當勞曾推出有起司與沒有起司的「四盎司牛肉堡」與「雙層四盎司牛肉堡」，有無起司的價格相差三十至九十美分（約九至二十七台幣）。

他說，之後麥當勞的菜單上「停止展示這些產品」，只有加了起司的「四盎司牛肉堡」與「雙層四盎司牛肉堡」，因此兩名原告即使要求不加起司，仍必須支付加了起司的漢堡費用。他們指控，麥當勞透過這些作法不當致富，「因為它取得起司的費用，但起司沒有給消費者」。

此外，拉文說，使用麥當勞手機應用程式（App）訂餐的顧客，仍可買到沒有起司的「四盎司牛肉堡」，而且價格較便宜，但實體門市沒有該選項，因此起司顯然是「附加在基本產品裡」的配料。他還強調，麥當勞一九七五年推出該產品時，就是沒有附加起司，「這就是為何當他們不想要起司時，就不應被迫支付起司費用」。他說，麥當勞涉嫌欺騙與誤導。

麥當勞則回應，「廣告中的四盎司牛肉堡就是有起司。我們讓顧客訂做餐點，例如四盎司牛肉堡不加起司，試圖滿足顧客的要求」。麥當勞有二十一天時間提出抗辯。