先禮後兵再裝熟 川普像寫分手信

2018-05-26

〔編譯張沛元／綜合廿五日外電報導〕這是一封充斥太多奇特之處的官方文書：光是美國總統川普致函韓北韓領導人金正恩，便足以令人瞠目結舌，遑論該信的時間點是在北韓摧毀核試場、川普遂其所願的數小時後。再加上川普在信中的口吻時而熱情親暱時而酸諷強硬，美國網友與媒體甚至直接稱此信是「分手信」。

根據美國媒體所做的註解，川普的這封「致金正恩」信函的重點如下：

一，先禮後兵兼裝熟。川普在信中以「閣下」（His Excellency）一詞尊稱金正恩。再者，美國總統通常不會對北韓表示「感激」，但川普在信中先「大為感謝」金正恩為川金會協商所付出的時間、耐心與努力，又「謝謝」金正恩釋放三名美國人質，大讚這是美方「很感激」的「美好表態」；川普甚至還示好似地告訴金正恩，他原本「非常引頸期待」與之在新加坡相聚。

會面你提的 破局也是你的錯

二，會面是你提的，破局也是你的錯；核子能力比就比誰怕誰。本信主旨是第一段後半段，近來鮮少與金正恩隔空互嗆的川普重啟戰鬥模式，先以被動式的「被告知」（we were informed）形容川金會，提醒金正恩川金會是北韓主動，非美方邀約，緊接著補槍直言破局也是金正恩的錯，因為北韓近日發言充斥怒火與敵意，致使川金會已不適合繼續舉行。川普最後直接嗆常炫耀核子能力的金正恩「我們（美國）的（核子能力）更大更強，強大到我祈求老天永遠不會有派上場的一天。」

三，日後若反悔記得叩我。嗆完金正恩的川普又重拾外交辭令，表示仍期待有朝一日能與金正恩會面，並以十足商業信函口吻告訴金正恩，要是反悔，「請別客氣，打個電話給我或寫封信」，顯然是要把川金是否擇日再會的燙手山芋丟給金正恩。川普最後感嘆川金會破局讓全世界、特別是北韓，錯失永續和平與繁榮富裕的一大良機，著實是歷史上真令人悲哀的時刻，這番話則是意在把自己塑造為和平締造者但遭金正恩回絕，再度把川金會破局的錯怪罪到金正恩頭上。

該信下方有川普的運動心電圖式的簽名，白宮官員也證實，此信並非助理捉刀，而是川普口述、國家安全顧問波頓抄寫，而信中也確實有不少川普愛用字，如「完全無關緊要」（totally irrelevant）與「真悲哀」（truly sad）。