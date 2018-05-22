英國推AI保健 協助癌症診斷

2018-05-22

估15年內降低10%癌症死亡人數

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國首相梅伊二十一日宣布重大國家醫療政策，表示將從愛丁堡、牛津、里茲等重點研究型城市，開始推動全新的「人工智慧保健（AI-in-healthcare）」產業；梅伊指出，應用AI技術協助醫療診斷，預估未來十五年內可降低國內十％癌症死亡人數。與此同時，倫敦大學學院醫院（UCLH）二十一日公布院方與「亞倫．圖靈研究所」的合作計畫，該院醫事人員的部分工作將轉由AI接手，以提升醫療服務效率。

部分工作將轉由AI接手

英國政府宣布「AI保健」策略目標，藉此鼓勵企業、慈善和教育機構投入該領域的研發。由於電腦運算在識別特定疾病上擁有比人類更為準確的能力，醫療保健已被視為AI技術最有前景的應用之一。梅伊指出，AI技術在前列腺癌、卵巢癌、肺癌和腸癌的早期診斷效果顯著，而應用AI技術協助醫療診斷，預估每年至少有五萬癌友能在癌症早期階段確診，及早展開治療，二○三三年之前估計每年約能挽救約二萬二千名癌友性命，相當於十％的癌症預期死亡人數。

倫敦大學學院醫院二十一日表示，院方與圖靈研究所為期三年的合作成果，未來將回饋給國民保健署，做為推動醫療制度改革的依據。根據合作計畫，院方預計將部分醫事工作轉由AI接手，這些工作包括電腦斷層掃描的癌症診斷、決定急診室病患的看診優先順序等。該項計畫的首要目標是改善急診室運作效率，達成候診時間四小時內的指標；其次，院方將利用AI技術管理門診預約，評估年齡、居住地、天氣等因素對病患回診的影響，並透過發送提醒簡訊等方式，提高病患回診檢查的比率。

助醫護人員騰出時間給病人

此外，倫敦大學學院醫院預計招募二萬五千名吸菸者進行電腦斷層掃描，實驗AI技術是否能正確判斷病灶。院方對於引入AI技術進行醫療服務抱持樂觀看法。該院行政總監拉維（Marcel Levi）表示：「機器永遠無法取代醫師，但新的技術、專業知識和數據應用能夠徹底改變我們的服務管理模式。」圖靈研究所保健項目主任霍姆斯（Chris Holmes）指出，AI技術能讓醫師和護理人員騰出更多時間給病人。