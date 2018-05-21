德州槍手 傳追不到女同學開殺戒

2018-05-21

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國德州小鎮聖塔菲十八日發生釀成十人死亡、十三人受傷的校園槍擊案，警方持續調查這起血案的可能動機。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）和美聯社廿日報導，兇嫌帕戈爾特茲斯或許是追求死者之一的同校女學生未果後，「由愛生恨」動了殺機，但警方尚未對此置評，兇嫌家屬和辯護律師也否認此說。在地方當局要求下，聯邦調查局（ＦＢＩ）已主導本案調查。

據報導，十六歲女學生費雪（Shana Fisher）的媽媽貝茲（Sadie Baze）說，過去四個月來，同校的帕戈爾特茲斯苦苦追求她女兒，希望能與費雪約會，但一週前遭明確拒絕，「讓他面子掛不住」。貝茲還說，兇嫌曾與費雪最要好的閨密交往，她曾因此告誡女兒，別和自己朋友的前男友約會。

帕戈爾特茲斯家屬透過律師發表聲明，表示與其他人一樣，對十八日的事件「既震驚且困惑」，但媒體報導「似與我們所愛的這個男孩有所出入」。兇嫌被法官裁定不得保釋，尚未提出抗辯。

兇嫌在口供中坦承蓄意槍殺數人，還說本案是他一人所為，並未傷害他喜歡的人，好讓日後有目擊者講述他的故事。受傷的高三生金達尼亞（Breanna Quintanilla）描述，當時兇嫌一走進教室，就指著一個人說，「我要宰了你」，還對其他人說，要是敢動一下，就會開槍殺死所有人。

華府非營利組織「死刑資訊中心」（ＤＰＩＣ）指出，德州法律規定，未滿十八歲者，即便被控蓄意謀殺罪，最重可處無期徒刑，不會面臨死刑，服刑四十年後還可能假釋。

在以支持擁槍權為主流的德州，這起悲劇並未引發強列改革聲浪。聖塔菲當地學生及其家長說，不會因此促使他們轉而支持更嚴格的槍枝管制措施。該校學生懷特（Tori White）認為，不管槍管程度如何，若有人想在學校開槍，「他都會這麼做」。當地居民多半堅信，從去年十一月釀成廿六死的德州南部小鎮索塞蘭泉教堂槍擊案看來，「阻止犯罪的最好方法，就是讓好人擁槍」。