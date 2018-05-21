揭發「閨密門」南韓記者：習近平統治下 港媒難見光明

2018-05-21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕主導揭發南韓前總統朴槿惠「閨密門」醜聞的南韓知名媒體人孫石熙，近日受香港記者協會邀請訪港，並以「逆風堅持」為題發表演講，指出香港媒體雖深受政權和資本力量欺壓，在中國國家主席習近平治下將「難見光明」，但只要不畏強權，仍可為社會帶來變革。

南韓「中央東洋廣播公司」（ＪＴＢＣ）新聞總監孫石熙，進入新聞界三十五年來揭弊無數，前年更踢爆時任總統朴槿惠放任好友崔順實干政、濫權醜聞，迫使朴在民怨下被彈劾，以及二人先後被判刑。十九日，孫石熙獲邀為香港記者協會五十週年晚宴演講，當場開宗明義地坦言，香港和南韓媒體一樣，迄今仍深受政權和資本力量欺壓。

中國企業影響力不容低估

孫石熙說，南韓在過去的軍事政權下，媒體須奉官方的「新聞報導指引」為圭臬，好不容易迎來民主體制後，操控大部分廣告的大企業卻開始對媒體「指手劃腳」，使媒體現今仍處處受到監控和打壓，民眾也認為部分媒體僅為保障政府和企業的政治和經濟利益，直到ＪＴＢＣ電視台揭發「閨密門」一案，才使民眾認可「媒體有實力改變社會」。

他指出，現今香港新聞界面對的環境和條件，與南韓的遭遇並無太大分別；香港在主權移交中國後，市場雖沒有急遽改變，但媒體勢必受到影響。港媒雖與中國媒體有所區別，「審查卻無可避免」，因為中國企業和廣告客戶的影響力不容低估，且在習近平將終身執政的情況下，港媒的前路難有光明。不過，他以ＪＴＢＣ未獲南韓最大企業三星集團投放廣告，仍可好好生存為例，鼓勵港媒勿畏縮、勿腐敗，持續推動社會變革、贏得民眾信任，方可永續。

在此同時，香港記協主席楊健興則提到，北京政府近年強調「一國凌駕兩制、對港具全面管治權」，令港人維護「第四權」、爭取合理權益愈加困難，香港記者近日在「內地」受警方阻撓採訪即為一例，呼籲「香港政府作為港人政府，應當給予（媒體）支持」。楊以粵語發表上述談話，藉此諷刺日前不願正面回應自己的母語乃粵語的特首林鄭月娥。