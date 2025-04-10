沈慶京當庭怒對槓檢察官 法官動怒

威京集團主席沈慶京被提訊。（記者王藝菘攝）

2025/04/10 20:56

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積弊案，今天下午提訊威京集團主席沈慶京，檢、辯雙方為了沈慶京和律師拒絕簽名的偵訊筆錄有無證據能力、戒護住院時須上手銬與腳鐐加鐵鍊綁在床上等議題，數度當庭對槓，檢察官姜長志怒批沈慶京「胡說八道」，沈反嗆「你在偵訊現場嗎？」氣氛火爆，法官甚至祭出法庭規則，警告沈慶京若再妨害法庭秩序或不當行為，會命令他退出法庭或要求法警看管。

沈慶京和律師主張，去年12月13日沈慶京在台北地檢署的偵訊筆錄，他和陪偵的3名律師都拒絕簽名，筆錄沒有證據能力，但檢方翻出刑事訴訟法規定，筆錄若未簽名，只須附記拒簽事由於筆錄上，仍有效力，並非當事人拒簽就整份筆錄無效。

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沈慶京的律師徐履冰回稱，當時檢察官在做筆錄時，多次以括號（ ）方式註記沈慶京的表情、動作、眼神，沈慶京和3律師都認為這太過主觀，要求刪除，但檢方執意這樣紀錄，4人才會拒絕具結。

蒞庭檢察官姜長志直接回稱，「這是在胡說八道」，沈慶京聞言反嗆，「你在現場嗎？憑什麼說我胡說八道？」法官制止雙方持續相互插話，讓檢察官說明理由。

姜長志說，當日沈慶京不斷表示身體狀況不好，檢察官因此特別留意他的狀況，詳盡紀錄沈慶京應訊時的生理和表情變化，做成文字紀錄，以便後續延押等處分時參用，以括號註記區隔沈慶京的實際回答內容，未混雜在一起，法官和律師可以清楚分辨出差別，被告和證人只能要求檢察官修改回答的答案，無權要求檢察修改問題、或刪除檢察官依法庭實際觀察而得的括號註記。

律師廖威智指出，括號中的註記充滿主觀臆測，試圖影響法官的心證與印象，是違法的，每人的動作、表情各有不同意義，檢察官並非醫師或心理師，沒資格判斷被告的表情。姜長志回稱，若辯方堅持要爭執，建議法官當庭勘驗當天的偵訊錄影光碟，就知道是怎麼回事。

檢方聲請傳喚朱亞虎、陳俊源、林欽榮、林洲民、劉秀玲、楊智盛、王令麟、謝明珠、邱佩琳、黃海清，以及同案被告柯文哲、彭振聲、邵琇珮、吳順民等14人做證。

沈慶京律師團聲請傳喚15名證人，包括柯文哲、陳俊源、朱亞虎、張高祥、蘇一仲、范有偉、應曉薇、吳順民、彭振聲、黃景茂、邵琇珮、劉秀玲、張立立、楊智盛。

沈慶京自己則是跳過律師團，請求傳喚3名證人親自詰問：已離職的威京集團法務人員宋堃仁，以證明他是受害人變圖利者、被政府坑了卻成了行賄者；北市前都發局長張景森，張曾對他說京華城的12萬0284平方公尺樓地板是永久性的，卻被後來的副市長林欽榮刪除了；前中華工程獨董葛樹人，以證明他在京華城容積從392％提高至560％過程中，和柯文哲沒有金錢往來，柯也沒提出金錢要求。

沈慶京說，這些有利他的事證，檢察官查都不查，威脅他們使其不敢出面，無法無天，接著繼續痛罵前副市長林欽榮；檢察官姜長志發言指出，沈慶京一再放言攻擊檢察官，請法官維護法庭秩序，制止其不理性發言。

法官許芳瑜說，沈慶京的傳證要求都已記入筆錄，聲請告一段落，將由合議庭評議決定，但沈慶京仍緊拿著麥克風止不住發言，不聽從法官的程序指揮，法官最終搬出法庭規則，鄭重警告沈慶京「妨害法庭秩序或其他不當行為者，得禁止其進入法庭或命其退出法庭，必要時並得命（法警）看管至閉庭為止」，同時要求在旁的律師勸誡沈慶京，他才放下麥克風。

廖威智又主張希望審理時優先傳喚在押被告的證人，讓有病在身的沈慶京早日交互詰問完畢，以便早日交保就醫，以維人權，許芳瑜回說，5月6日率先傳喚威京財務經理張志澄的3名證人，是檢、辯早就達成共識排定的，沈慶京和多位被告有共同須詰問的證人，難以立即排定詰問時間，並非沒考慮到在押被告的健康與人權，請辯護人「謹言慎行」。

律師蘇振文指出，沈慶京於清明連假後尿道感染發炎，戒護住院治療，他7日、8日前往部立台北醫院探視，發現沈慶京被上手銬、腳鐐，鐐銬還綁了沉重的鐵鍊，綁在床頭、床尾，人簡直動彈不得，極不人道，78歲的沈慶京並非暴力犯，也不會自殺，戒護病房大門有上鎖，門禁森嚴，能跑到哪裡去？生病住院有必要五花大綁嗎？

徐履冰接力指出，希望法院發函給台北看守所，應考量收容人的各自情況不同，以及比例原則，給予人道對待，例如把鐵鍊換成布質，或只銬手銬、不上腳鐐。

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