哈斯佩爾通過任命 中情局首見女局長

2018-05-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國參議院十七日進行全體表決，通過總統川普提名的中央情報局（ＣＩＡ）局長人選哈斯佩爾（Gina Haspel）任命案。哈斯佩爾涉及在九一一恐怖攻擊事件後，以水刑手段對恐怖組織嫌犯逼供，以致其提名屢遭參議員及人權團體反對，但最終仍當上首位ＣＩＡ女局長。

共和黨2票反對 民主黨6人贊成

美國參議院以五十四票贊成、四十五票反對，通過哈斯佩爾的任命案。共和黨中有兩票反對，分別是肯塔基州參議員保羅與亞利桑那州參議員佛雷克。至於黨內大老麥肯因腦癌住院無法投票。麥肯曾在越戰期間服役，淪為越共戰俘慘遭刑求，因此極力反對涉及水刑的哈斯佩爾執掌ＣＩＡ。

另一方面，民主黨內共有六人贊成，包含維吉尼亞州參議員華納等人。華納坦言投贊成票「絕非容易決定」，但在過去幾週與哈斯佩爾對談後，為她的承諾給說服。哈斯佩爾早前曾在任命聽證會上誓言，絕不會在ＣＩＡ重啟逼供手段，即便總統下令要求。她隨後更致信參議員保證禁絕酷刑。

長年臥底 熟悉俄國事務

哈斯佩爾除了將成為首位ＣＩＡ女局長，也是一九七三年以來首位升任局長的特務官員。今年六十一歲的她是俄羅斯問題專家，在ＣＩＡ三十三年期間多半從事臥底秘密勤務。爭議的是，二○○一年九一一恐攻後，她曾於ＣＩＡ的泰國秘密拘留所擔任負責人，涉嫌下令對兩名恐怖組織「開打」嫌犯進行水刑逼供。

自獲川普提名後，哈斯佩爾因水刑爭議導致任命案屢次受阻，本月初曾傳出她主動提出撤銷提名，但川普仍力推其任命，包括六名ＣＩＡ前局長、三名前國家情報首長在內等資深官員都為她的任命背書。

針對任命過關，川普已推文恭賀哈斯佩爾，稱讚她極具資格。然而，民主黨加州參議員范士丹等反對者批評，這次任命釋出「錯誤訊息」，美國已放棄其道德權威。美國公民自由聯盟及國際特赦組織等人權團體亦予以抨擊。

知情人士透露，川普與哈斯佩爾的關係，不如他與前ＣＩＡ局長、現任國務卿龐皮歐那樣密切，但熟悉俄國事務的她，成功影響川普的對俄立場。當俄國前雙面諜斯克里帕爾在英國慘遭下毒後，她主張對俄採取強力回應，促成美國驅逐六十名俄國外交人員及關閉俄國駐西雅圖總領事館等決策。