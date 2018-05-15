美使館遷耶城 以巴衝突52死

2018-05-15

遷館翌日 是巴人災難日

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國去年十二月六日正式承認耶路撒冷為以色列首都，十四日進一步在耶城舉行大使館啟用典禮，正式將美國駐以國大使館從特拉維夫遷至耶城。五月十四日適逢以色列建國七十週年紀念日，隔天就是巴勒斯坦紀念超過七十萬巴人一九四八年被逐出家園的「災難日（Nakba）」。數萬名巴人十四日湧入加薩走廊等以巴邊界地區示威，焚燒輪胎、投擲石塊、試圖越過邊界，與以國武裝部隊爆發衝突。加薩衛生部門證實，以軍開槍射擊民眾，造成至少五十二人喪生、逾二千四百人受傷，死者包括一名十四歲少年，成為自二○一四年加薩戰爭以來死傷最慘重的一天。

加薩戰爭以來 死傷最慘

美國耗資約四十萬美元（約台幣一一九七萬元）改裝位於耶城的領事館成為新的美國大使館；國務院證實，未來也有計畫在當地興建全新的大使館。副國務卿蘇利文十四日率領代表團出席啟用典禮，團員包括財政部長努勤、川普長女兼白宮顧問伊凡卡及夫婿庫希納。以國當局發函邀請八十六個國家的駐地外交官員與會，但僅有三十三國表態出席。此前，耶城當局為紀念川普揚棄美國數十年來的慣例，作出「展現愛與尊重」的決定，已將大使館附近一座圓環命名為「川普廣場（Trump Square）」。

札瓦希里鼓動發動聖戰

以國當局十四日在美國大使館周邊部署千名警力執行維安工作，軍方也積極增強在加薩走廊、約旦河西岸等爭議領土的維安部署。恐怖組織「開打」十三日發佈宣傳影片，鼓動穆斯林對美國發動聖戰。二○一一年接棒賓拉登成為該組織首腦的札瓦希里（Ayman al-Zawahiri）揚言，美國辜負巴勒斯坦，川普的態度顯示「休戰和姑息這套對他們不管用，惟有透過聖戰抵抗才有效果」；札瓦希里還指巴勒斯坦自治政府是「巴勒斯坦的出賣者」，呼籲追隨者群起戰鬥。

不滿美國在耶城舉辦遷館啟用典禮，數萬名巴人十四日湧入加薩走廊等以巴邊界地區，發動近期最大規模的抗議行動。此前，加薩地區連續數週爆發多起流血衝突。三十一歲的法薩費斯（Bilal Fasayfes）帶著妻子和一雙兒女搭乘免費巴士前往加薩南部的甘尤尼斯（Khan Yunis）參加抗議：「就算死了一半的人，我們也不會在乎，我們會持續戰鬥，直到讓其他人能有尊嚴的活著為止。」

十八歲的納傑爾過去七週持續參與示威，期間曾四次受傷，包括一次槍傷，「特拉維夫遷館的事情將會被阻止，而我們最終將能返回故土」。加薩地區的清真寺，也持續透過大型擴音器鼓勵民眾前往邊界示威。