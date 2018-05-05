諾貝爾文學獎延頒 二戰以來首見

2018-05-05

終身職院士內訌 遴選機制全面停擺

〔編譯孫宇青／綜合報導〕今年不會有諾貝爾文學獎！瑞典學院四日正式公告，由於內部驚傳藝文界重量級人士性侵醜聞，導致大批院士離職、遴選機制全面停擺，再加上社會形象受到重創，今年的文學獎將延至明年一起頒發，這也是第二次世界大戰後，首度取消頒發這項文壇最高殊榮，讓這場盛事蒙上陰影。

尊重歷屆得主 今年獎項延至明年頒發

負責評選諾貝爾文學獎的瑞典學院聲明，基於「當前學院支離破碎，以及喪失公眾信任」，決定延至明年一起頒發二○一八和一九年度的文學獎。代理常任秘書奧森（Anders Olsson）表示，學院此前已邁入得主遴選階段，預計數月後恢復常軌，但在頒發下一屆獎項前，學院需要時間「補足院士人手，並重拾公眾信心」，也強調這是出於尊重歷屆與未來得主和大眾才做出的決定。

聲明另指出，學院院士一致同意在不牴觸學院宗旨，以及其獨特歷史的前提下，改善學院的日常運作模式，目標之一即為使學院章程的詮釋現代化，主要針對院士辭任之問題。此外，利益衝突的審查、機密資料的管理將更為嚴格。瑞典警方日前才宣布，將調查瑞典學院是否涉及金融犯罪，也進一步打擊學院聲譽。

這場性醜聞源於女院士佛羅絲登松（Katarina Frostenson）的法國籍丈夫、獲瑞典學院贊助的阿爾諾（Jean-Claude Arnault）。去年十一月，受到全球「我也是（#MeToo）」運動啟發的十八名女性、包括其他院士的妻女等，透過瑞典報紙「每日新聞」控訴遭到阿爾諾性侵或性騷擾，甚至傳出瑞典女王儲維多利亞（Victoria）也是受害者。不僅如此，阿爾諾之後又被揭發，一九九六年來曾七度洩漏文學獎得主。

院士丈夫不僅涉性騷 還外洩得獎名單

學院在調查性醜聞之際，一度在未指名下表示，此人確實「在違背意願的親密關係下，做出令人難以接受的行為」。學院一度表決開除佛羅絲登松，但最終未過關，引起十八名終身職院士內訌，常任秘書戴紐斯（Sara Danius）等六人更「辭職」抗議危機處理不當，再加上不再參與院內事務的兩名院士艾克曼和洛塔斯，等於僅餘十名院士，不足選舉新院士所需的十二人門檻，文學獎評選也因此停擺。

此一爭議驚動瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫，他二日罕見出手干預，以瑞典學院監護人身分，要求修改終身職規則，允許院士辭職，也允許學院可以另選新人取代兩年未參與活動的院士。

諾貝爾文學獎自一九○一年頒發第一屆以來，曾因第一、二次世界大戰爆發，在一九一四、一八年，以及一九四○至四三年間六度停辦，一九三五年則因無人有資格獲獎而從缺。