止血種族歧視醜聞 星巴克5.29全美關店半天再教育

2018-04-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕不過坐著等朋友，店員竟報警抓人。此情境十二日真實發生於進到全球咖啡連鎖店「星巴克」（Starbucks）美國費城分店裡的兩名黑人身上，社群媒體瘋傳畫面引發百姓抗議及揚言杯葛後，星巴克不僅公開道歉，十七日也提出積極對策，預計下月廿九日下午拉下全美逾八千家分店大門，屆時將對旗下近十七．五萬名員工進行教育訓練，以防種族偏見事件再度於店內上演。

根據網路瘋傳的影像，兩名黑人坐在店內，其他目擊顧客指稱這兩人並未做出任何錯事，前來的員警卻仍將他們上銬帶走。成為眾矢之的，費城警方出示報案電話的錄音檔，原來曾有一名女子聲稱「有兩位男士在我的咖啡店裡，拒絕消費但也不離開」，接著把事發的星巴克地址報給警方；掛上電話後，警方任務通報對話指出，「一群男子在裡面引發事端」，因此派員處理。

星巴克執行長強生（Kevin Johnson）已譴責整件事，並對上述兩位黑人民眾道歉，也承諾針對「下意識偏見」等歧視行為做管理訓練；至於報警的員工，目前已不在事發分店服務，不過星巴克沒有說明細節。

星巴克上月聲稱全面達到男女同工同酬的目標，並自稱旗下員工有四成為少數族群；三年前，星巴克也曾要求員工在咖啡杯上寫「種族團結」，當時還曾淪為笑柄。

據美國《紐約時報》近日實際走訪該家星巴克坐落的里藤豪斯廣場，由現身說法的黑人居民口中得知，他們常被當賊看。報導引述美國公民自由聯盟統計數字，指黑人只佔此一高級地段居民不到三％，卻有高達三分之二曾遭警察盤問，比例之高為費城之最。