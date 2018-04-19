止血種族歧視醜聞 星巴克5.29全美關店半天再教育

2018-04-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕不過坐著等朋友，店員竟報警抓人。此情境十二日真實發生於進到全球咖啡連鎖店「星巴克」（Starbucks）美國費城分店裡的兩名黑人身上，社群媒體瘋傳畫面引發百姓抗議及揚言杯葛後，星巴克不僅公開道歉，十七日也提出積極對策，預計下月廿九日下午拉下全美逾八千家分店大門，屆時將對旗下近十七．五萬名員工進行教育訓練，以防種族偏見事件再度於店內上演。

根據網路瘋傳的影像，兩名黑人坐在店內，其他目擊顧客指稱這兩人並未做出任何錯事，前來的員警卻仍將他們上銬帶走。成為眾矢之的，費城警方出示報案電話的錄音檔，原來曾有一名女子聲稱「有兩位男士在我的咖啡店裡，拒絕消費但也不離開」，接著把事發的星巴克地址報給警方；掛上電話後，警方任務通報對話指出，「一群男子在裡面引發事端」，因此派員處理。

星巴克執行長強生（Kevin Johnson）已譴責整件事，並對上述兩位黑人民眾道歉，也承諾針對「下意識偏見」等歧視行為做管理訓練；至於報警的員工，目前已不在事發分店服務，不過星巴克沒有說明細節。

星巴克上月聲稱全面達到男女同工同酬的目標，並自稱旗下員工有四成為少數族群；三年前，星巴克也曾要求員工在咖啡杯上寫「種族團結」，當時還曾淪為笑柄。

據美國《紐約時報》近日實際走訪該家星巴克坐落的里藤豪斯廣場，由現身說法的黑人居民口中得知，他們常被當賊看。報導引述美國公民自由聯盟統計數字，指黑人只佔此一高級地段居民不到三％，卻有高達三分之二曾遭警察盤問，比例之高為費城之最。

  • 美國星巴克費城分店日前發生店經理驅趕沒有消費的非裔消費者的種族歧視醜聞，引爆全美輿論和民意反彈。（法新社檔案照）

    美國星巴克費城分店日前發生店經理驅趕沒有消費的非裔消費者的種族歧視醜聞，引爆全美輿論和民意反彈。（法新社檔案照）

相關關鍵字： 星巴克 種族歧視