川普對付敘利亞 剩不到48小時

2018-04-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普九日表示，將在「未來二十四小時至四十八小時內」決定如何回應敘利亞化學武器攻擊傳聞，「不排除採取任何行動」。敘國東古塔區杜馬鎮七日傳出氯氣攻擊事件，造成包括兒童在內逾四十人死亡，但阿塞德政府和俄羅斯都否認犯行，並表態願意配合聯合國調查。

不過，川普幾乎已肯定是阿塞德政權必須為這起化武攻擊負責，他指出攻擊行動「殘忍、野蠻、殘暴、十惡不赦」，聲稱「對我來說沒有什麼好懷疑的，但軍方會弄清楚來龍去脈」。川普九日和白宮幕僚、軍方高層會面商討對阿塞德政權可能採取的行動，表示將作出一些「重大決定」；化武攻擊攸關人權，根本不容發生，「如果是俄國、敘國、伊朗，或是他們合謀，我們都會查清楚，很快就會真相大白」。

聯合國安理會最快十日表決是否徹查杜馬攻擊事件，但美國可能不尋求聯合國支持，單獨採取行動。美國近日積極聯繫英國和法國；美國官員指出，若要快速打擊敘國政府軍，川普可能聯合法國出兵，因為英國出兵還必須經過國會同意。對此，俄國駐聯合國代表則警告，美國若動武，「非常、非常危險」，恐將面臨嚴重後果。

美國海軍驅逐艦「庫克號」現正航向地中海東部，該艦配備有川普去年四月空襲敘國空軍基地的同款「戰斧」巡弋飛彈，美軍似已作好戰鬥準備。敘國政府軍及其盟友也已採取防禦措施，據稱政府軍各部隊九日晚間已進入七十二小時警戒狀態，同時加強基地防禦。