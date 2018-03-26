俄諜毒殺案 川普擬驅逐俄外交官

2018-03-26

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報廿四日引述美國與歐洲官員的話報導，美國總統川普將追隨英國政府的腳步，驅逐超過廿名俄羅斯駐美外交官員，以回應前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾與女兒本月初在英國遭神經毒劑暗殺，最快在廿六日採取行動。此舉恐引發新一波駐俄國外交官遭報復性驅逐的風潮。

美國國務院發言人諾爾特聲明，美方正考慮一連串回應俄國在英國令人憤慨之行為的選項，以展現美國與盟國團結一致，讓莫斯科為其明確違反國際規範與協議的行為負責。但諾爾特不願透露選項內容與何時落實。據了解，驅逐外交官是川普顧問群在廿一日與廿三日的會議上提出，之所以提前外洩，可能是政府內部人士刻意為之，目的在於迫使川普付諸行動。

一名資深歐洲外交官表示，美國已考慮驅逐至少廿名駐美俄國外交官，以展現與英國同心；儘管驅逐與否的決定權在白宮，但美國多個盟國已呼籲川普政府採取此一具有象徵意義的大動作回應。不過，包括兩名白宮資深官員在內的多名匿名人士表示，驅逐外交官的敏感行動尚未敲定。

美國也試圖釐清其他歐洲主要國家對毒殺案的回應。華郵指出，包括波羅的海三小國拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞，及瑞典、波蘭、丹麥、捷克、法國與荷蘭等近廿個歐洲國家，預料最快會在廿六日驅逐俄國官員或採取其他措施。匿名的歐洲外交官員透露，對英國、特別「後脫歐」英國而言，歐洲各國就毒殺案的回應是一大考驗，可看出英國究竟還有多少盟友。

英國在毒殺案發生一週後就宣布驅逐多名俄國外交官。白宮廿四日表示，美國在譴責俄國一事上堅定支持英國，川普一直在考慮讓莫斯科負起責任。川普雖鮮少批評俄國總統普廷，但上台後已對莫斯科採取不少強硬行動，例如關閉俄羅斯在舊金山的領事館、軍援掃蕩親俄分離主義者的烏克蘭，及宣布制裁俄羅斯政府駭客。