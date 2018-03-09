兩國不來電 害歐洲電子鐘慢分

2018-03-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕由於塞爾維亞與科索沃針對電力供應產生爭執，導致歐洲各國相互連結的輸電網路受到影響，電力系統頻率出現異常，歐洲二十五國依靠電力系統頻率校正時間的電子鐘，自一月中旬以來已減慢約六分鐘。

塞爾維亞科索沃爭電 影響25國

歐洲輸電調度中心協會（ENTSO-E）七日指出，自一月中旬以來，歐洲電力網路已失去一百一十三百萬度（GWh）的電力，因為科索沃電力消費量大於生產量。塞國未能執行其義務，平衡科索沃的輸電網路。歐洲電力系統未曾發生類似情況，塞國與科索沃摩擦可追溯至近二十年前。科索沃為了獨立曾與塞爾維亞爆發戰爭，一九九九年科索沃戰爭結束，由聯合國託管；二○○八年科索沃宣布獨立，但塞國不承認，塞爾維亞人佔多數的科索沃北部依然效忠塞國政府，且不向科索沃政府支付電費。二○一五年一項協議旨在解決這項紛爭，但塞國阻擋協議的實行。

這次因為科索沃的供電減少，導致歐洲電力系統標準五十赫茲出現頻率偏差，對靠電力系統頻率定時的電子鐘影響重大，從廣播報時、烤爐到暖氣系統時鐘無一倖免。ENTSO-E也表示，該單位正致力技術解決方案，可能在「數週」內令供電系統恢復正常，但促請歐洲就兩國政治糾紛迅速採取行動，因國家紛爭已超出技術範疇。

塞國輸電網路公司EMS AD將電力短缺歸咎於科索沃，抨擊該國在未經授權下，不斷將電力從歐洲同步供電網抽離。科索沃能源專家迪達則指控，塞國持續阻撓科索沃從鄰國阿爾巴尼亞輸入價格低廉能源，可能對整個歐洲的電力網路造成負面影響。