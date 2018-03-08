主張400萬封口費無效 美AV女優告川普

2018-03-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○○六年與當今美國總統川普疑似有過一腿的美國成人片女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels），六日決定就一六年十一月美國大選前收川普律師十三萬美元「封口費」一事，與川普本人對簿公堂。她主張川普一年半前未親自出面簽字的噤聲協議無效，請求法院認定不可執行，似乎已準備把兩人十二年前的「親密」關係再度搬出開講。

川普未親自簽字 將對簿公堂

「狂暴丹尼絲」本名克利弗德（Stephanie Clifford），她的委任律師阿凡納提（Michael Avenatti）六日向美國加州洛杉磯郡高等法院提告，試圖推翻川普的律師暨發言人柯恩一六年十月廿八日代川普出面與他的當事人簽訂之「『噤聲』協議」保密令，以及詳述雙方簽約化名的補充條款。

阿凡納提在推特上公開訴狀，強調即使是到今年二月底，「恐嚇要求克利弗德女士保持緘默，及『讓她閉嘴』以保護川普先生的意圖，持續不減」，同時附上兩文件的複本連結。噤聲協議的簽署人是「大衛．丹尼森」（David Dennison，DD）與「佩姬．沛特森」（Peggy Peterson，PP），這兩個姓名都是化名；補充條款文件則透露他們的真實身分：PP是克利弗德，DD是川普，但DD的簽名欄空白。

訴狀指出，兩人的親密關係從○六年夏天發展到隔年，足跡遍佈美國內華達州太浩湖與加州比佛利山莊大飯店等地，正如「狂暴丹尼絲」一一年對美國八卦週刊《每週接觸》（In Touch Weekly）爆的料。後者當初聲稱，她和川普的第一次發生在○六年於太浩湖舉行的美國世紀名人高爾夫錦標賽期間，而當今第一夫人梅蘭妮亞前一年才和川普結婚且剛生下川普小兒子巴隆。

川普至今否認與「狂暴丹尼絲」有染過。而柯恩一月雖出示女方的「闢謠」聲明，但他上月已坦承一六年十月曾自掏腰包轉給她十三萬美元，卻說不出這筆「私下交易」的名目，僅強調整起交易與川普集團或川普競選團隊無關。不過一六年十月正是選戰倒數關鍵時刻，川普○五年私下以低俗言辭討論女星「前進好萊塢」的「更衣室談話」錄音檔卻在那時遭美國《華盛頓郵報》披露；而「狂暴丹尼絲」據傳當時也積極接洽媒體，落井下石意圖甚明。